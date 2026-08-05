Илья ЗАБАРНЫЙ: «Этот трансфер – шаг вперед для меня»

Футболист сборной Украины Илья Забарный поделился своими мыслями о пребывании во французском ПСЖ.

«Невероятно быть здесь, и это большая ответственность. Я рад, что перешёл в прошлом сезоне в ПСЖ, потому что для меня это шаг вперёд — для моей личности, для того, что я чувствую.

Трофей Лиги чемпионов УЕФА? Это действительно трудно осознать! Это действительно произошло? Я всё ещё не проснулся? Это не сон? Я думаю, что это чем-то похоже на такое ощущение. Конечно, это огромная гордость, достижение», – сказал Илья.