Илья ЗАБАРНЫЙ: «Этот трансфер – шаг вперед для меня»
Украинец поделился впечатлениями о пребывании в ПСЖ
Футболист сборной Украины Илья Забарный поделился своими мыслями о пребывании во французском ПСЖ.
«Невероятно быть здесь, и это большая ответственность. Я рад, что перешёл в прошлом сезоне в ПСЖ, потому что для меня это шаг вперёд — для моей личности, для того, что я чувствую.
Трофей Лиги чемпионов УЕФА? Это действительно трудно осознать! Это действительно произошло? Я всё ещё не проснулся? Это не сон? Я думаю, что это чем-то похоже на такое ощущение. Конечно, это огромная гордость, достижение», – сказал Илья.
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