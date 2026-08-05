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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Этот трансфер – шаг вперед для меня»
Франция
05 августа 2026, 22:08 | Обновлено 05 августа 2026, 22:47
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Илья ЗАБАРНЫЙ: «Этот трансфер – шаг вперед для меня»

Украинец поделился впечатлениями о пребывании в ПСЖ

05 августа 2026, 22:08 | Обновлено 05 августа 2026, 22:47
1905
1 Comments
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Этот трансфер – шаг вперед для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Футболист сборной Украины Илья Забарный поделился своими мыслями о пребывании во французском ПСЖ.

«Невероятно быть здесь, и это большая ответственность. Я рад, что перешёл в прошлом сезоне в ПСЖ, потому что для меня это шаг вперёд — для моей личности, для того, что я чувствую.

Трофей Лиги чемпионов УЕФА? Это действительно трудно осознать! Это действительно произошло? Я всё ещё не проснулся? Это не сон? Я думаю, что это чем-то похоже на такое ощущение. Конечно, это огромная гордость, достижение», – сказал Илья.

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Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Ты уже вляпался тупой динамавец. Все в Украине тебя дурак запомнят как гниду игравшего в одной команде с болотным п*дарасом сафоновым.
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