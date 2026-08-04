ФИФА задолжала миллионы городам-хозяевам ЧМ-2026
Организация заработала на проведении чемпионата мира 15 миллиардов
Города США, в которых проходили матчи финальной части чемпионата мира по футболу, требуют от Международной федерации футбола (ФИФА) вознаграждение, которое руководство организации якобы обещало выплатить по завершении турнира.
Источник сообщает, что представители ФИФА устно обещали, что каждый город-хозяин ЧМ-2026 получит по миллиону долларов в качестве «наследия» от мундиаля. По итогам турнира организация заработала беспрецедентные 15 миллиардов долларов. Однако обещанные деньги до сих пор не выплатила.
Как известно, чемпионат мира проходил в 11 американских городах: Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Турнир длился с 11 июня по 19 июля и завершился победой сборной Испании.
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