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Чемпионат мира
04 августа 2026, 17:36 | Обновлено 04 августа 2026, 17:54
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ФИФА задолжала миллионы городам-хозяевам ЧМ-2026

Организация заработала на проведении чемпионата мира 15 миллиардов

04 августа 2026, 17:36 | Обновлено 04 августа 2026, 17:54
511
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ФИФА задолжала миллионы городам-хозяевам ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики Испании в Нью-Йорке
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Города США, в которых проходили матчи финальной части чемпионата мира по футболу, требуют от Международной федерации футбола (ФИФА) вознаграждение, которое руководство организации якобы обещало выплатить по завершении турнира.

Источник сообщает, что представители ФИФА устно обещали, что каждый город-хозяин ЧМ-2026 получит по миллиону долларов в качестве «наследия» от мундиаля. По итогам турнира организация заработала беспрецедентные 15 миллиардов долларов. Однако обещанные деньги до сих пор не выплатила.

Как известно, чемпионат мира проходил в 11 американских городах: Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Турнир длился с 11 июня по 19 июля и завершился победой сборной Испании.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу долги
Андрей Плыгун Источник: The Athletic
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роздерибанили ці 15 лярдів, чи розінфантінили?
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