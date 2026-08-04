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04 августа 2026, 15:29 |
353
0

Украинский нападающий: «В Грузии много россиян, но местные их не любят»

Андрей Андрейчук поделился впечатлениями от жизни в Грузии

04 августа 2026, 15:29 |
353
0
Украинский нападающий: «В Грузии много россиян, но местные их не любят»
Гагра
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Украинский нападающий «Гагры» Андрей Андрейчук рассказал о жизни в Грузии, отношении местных к украинцам и большом количестве россиян в Тбилиси.

– В Грузии много россиян. Не встречали их на улицах?

– Да, очень много россиян есть. И часто встречаются, знаете, в такси или в тех же магазинах. Но я стараюсь вообще с ними не общаться, не иметь каких-то общих тем.

И, знаете, здесь даже грузины не любят россиян. Но когда, например, я говорю по-английски и говорю, что я из Украины, то они очень тепло относятся ко мне. Всегда расспрашивают, какая у вас там ситуация, нужна ли какая-то помощь. И это, знаете, действительно радует.

– Что вас больше всего удивляет в грузинском быту?

– Наверное, таких ситуаций не случалось, чтобы я прямо был чем-то удивлен. Потому что, опять же повторюсь, грузинский и украинский менталитеты действительно похожи.

Если сравнивать с Украиной, то они еще более открытые и всегда помогут, неважно кто ты.

– А что делаете в свободное время в Грузии, когда нет тренировок и матчей?

– Знаете, когда нет тренировок, стараюсь посещать какие-то новые места здесь, в Грузии, в Тбилиси, открывать их для себя. Недавно я ездил в Казбеги. Это у них, скажем так, горный район. И сами грузины говорят, что настоящая красота открывается не в городах, а за их пределами. И это правда.

За этот небольшой период времени, когда было свободное время, я объездил много мест, и они действительно очень красивые. Потому что куда бы ты ни поехал, Грузия, а особенно Тбилиси, окружена большими горами. Там очень много красивых мест, откуда можно увидеть весь город.

Если брать исторические места, то это Старый город Тбилиси – их памятник и история. Также был у Хроник Грузии – это очень важное историческое место для грузин. Рядом с ними сразу видно Тбилисское море. Также, когда сейчас хорошая погода, часто там бываю, гуляю, потому что это очень красивое место.

Еще был в парке Мтацминда. Когда поднимаешься туда на фуникулере, то можешь увидеть весь город как на ладони. Особенно вечером очень красиво. Каждому бы рекомендовал посетить это место, потому что там очень красиво.

Также был в Боржоми. Там очень красивый парк. И вообще это город, который ассоциируется с водой Боржоми. Был и в Батуми. Батуми – более современный город, если сравнивать с Тбилиси. Потому что Тбилиси более исторический, а Батуми уже, знаете, как они говорят, маленький Дубай.

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Андрей Андрейчук Грузия Гагра чемпионат Грузии по футболу
Иван Чирко Источник: NV.ua
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