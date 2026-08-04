ВИДЕО. Украинский чемпион мира U-20 забил первый мяч за клуб

27-летний украинский вингер Николай Мусолитин забил первый мяч за литовский клуб «Трансинвест».

Николай отличился голом и ассистом в матче 25-го тура чемпионата Литвы против «Хегельманна».

Благодаря Мусолитину «Трансинвест» одолел соперника на выезде – 2:1.

Украинец выступает за литовский клуб с начала 2026 года. На его счету 23 матча, 1 гол и 5 ассистов.

Напомним, что Мусолитин входил в состав сборной Украины U-20, что выиграла чемпионат мира в 2019 году.

«Трансинвест» лидирует в чемпионате Литвы, имея в активе 35 очков. Позади них – «Жальгирис» Каунас, у которого 34 балла и 2 игры в запасе.

Чемпионат Литвы. 25-й тур, 2 августа

«Хегельманн» – «Трансинвест» – 1:2

Голы: Слендзока, 72 – Мусолитин, 17, Хаби Аусменди, 52

Видеообзор матча: