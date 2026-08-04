ВИДЕО. Украинский чемпион мира U-20 забил первый мяч за клуб
Николай Мусолитин наконец-то открыл счет голам в «Трансинвесте»
27-летний украинский вингер Николай Мусолитин забил первый мяч за литовский клуб «Трансинвест».
Николай отличился голом и ассистом в матче 25-го тура чемпионата Литвы против «Хегельманна».
Благодаря Мусолитину «Трансинвест» одолел соперника на выезде – 2:1.
Украинец выступает за литовский клуб с начала 2026 года. На его счету 23 матча, 1 гол и 5 ассистов.
Напомним, что Мусолитин входил в состав сборной Украины U-20, что выиграла чемпионат мира в 2019 году.
«Трансинвест» лидирует в чемпионате Литвы, имея в активе 35 очков. Позади них – «Жальгирис» Каунас, у которого 34 балла и 2 игры в запасе.
Чемпионат Литвы. 25-й тур, 2 августа
«Хегельманн» – «Трансинвест» – 1:2
Голы: Слендзока, 72 – Мусолитин, 17, Хаби Аусменди, 52
Видеообзор матча:
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