ВИДЕО. Гол экс-динамовца. Команда Желька Любеновича разгромила соперника

2 августа украинские футболисты повлияли на ход матча 1/8 финала Кубка Грузии.

«Гагра» во главе с Желько Любеновичем уверенно разобралась с клубом «Гареджи» Сагареджо – 4:1.

Авторами двух голов стали представители Украины – бывший динамовец Виктор Близниченко и Андрей Андрейчук.

В следующем раунде команда с украинцами будет противостоять «Душети», который прошел «Гурию» (2:1).

Кубок Грузии. 1/8 финала, 2 августа

«Гареджи» Сагареджо – «Гагра» – 1:4

Голы: Каландадзе, 19 – Фейкришвили, 24, 55, Близниченко, 32, Андрейчук, 34

Видеотрансляция матча: