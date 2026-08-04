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04 августа 2026, 12:48 | Обновлено 04 августа 2026, 12:53
48
0

ВИДЕО. Гол экс-динамовца. Команда Желька Любеновича разгромила соперника

Грузинская «Гагра» вышла в 1/4 финала

04 августа 2026, 12:48 | Обновлено 04 августа 2026, 12:53
48
0
ВИДЕО. Гол экс-динамовца. Команда Желька Любеновича разгромила соперника
ФК Гагра
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2 августа украинские футболисты повлияли на ход матча 1/8 финала Кубка Грузии.

«Гагра» во главе с Желько Любеновичем уверенно разобралась с клубом «Гареджи» Сагареджо – 4:1.

Авторами двух голов стали представители Украины – бывший динамовец Виктор Близниченко и Андрей Андрейчук.

В следующем раунде команда с украинцами будет противостоять «Душети», который прошел «Гурию» (2:1).

Кубок Грузии. 1/8 финала, 2 августа

«Гареджи» Сагареджо – «Гагра» – 1:4

Голы: Каландадзе, 19 – Фейкришвили, 24, 55, Близниченко, 32, Андрейчук, 34

Видеотрансляция матча:

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украинцы за границей Гагра видео голов и обзор Виктор Близниченко Андрей Андрейчук Илья Скрипник Кубок Грузии по футболу Желько Любенович
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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