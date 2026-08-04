ВИДЕО. Гол экс-динамовца. Команда Желька Любеновича разгромила соперника
Грузинская «Гагра» вышла в 1/4 финала
2 августа украинские футболисты повлияли на ход матча 1/8 финала Кубка Грузии.
«Гагра» во главе с Желько Любеновичем уверенно разобралась с клубом «Гареджи» Сагареджо – 4:1.
Авторами двух голов стали представители Украины – бывший динамовец Виктор Близниченко и Андрей Андрейчук.
В следующем раунде команда с украинцами будет противостоять «Душети», который прошел «Гурию» (2:1).
Кубок Грузии. 1/8 финала, 2 августа
«Гареджи» Сагареджо – «Гагра» – 1:4
Голы: Каландадзе, 19 – Фейкришвили, 24, 55, Близниченко, 32, Андрейчук, 34
Видеотрансляция матча:
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