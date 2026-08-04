Сергей Сидорчук получил предложение о возвращении в Динамо

Бывший игрок киевского «Динамо» Сергей Сидорчук получил предложение о возвращении к «бело-синим» в роли директора академии, однако ответил отказом.

Журналист Сергей Тищенко сообщил, что опытный 35-летний полузащитник решил остаться в чемпионате Бельгии, поэтому киевский клуб объявил о назначении опытного Николая Роздобудько:

«Руководитель академии «Динамо» должен иметь характер. Это должна быть личность со своим видением, которую невозможно сломать или заставить отказаться от своих принципов.

При всем уважении к Роздобудько создается впечатление, что он будет выполнять решения, которые будут приниматься руководством клуба. Поэтому, вероятнее всего, руководителем академии он будет скорее формально.

Думаю, именно поэтому Сергей Сидорчук не согласился возглавить академию. У него было собственное видение развития, он хотел менять систему, но, похоже, не получил бы возможности реализовать свои идеи»,– сообщил журналист.

Сидорчук защищает цвета бельгийского «Вестерло» с сентября 2023 года, а в прошлом сезоне провел 16 матчей (без результативных действий). Контракт опытного полузащитника истекает в июне 2027-го.