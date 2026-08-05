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  4. Челси отреагировал на предложения о трансфере Мудрика
Англия
05 августа 2026, 09:02 |
1655
0

Челси отреагировал на предложения о трансфере Мудрика

Клуб ждет, как вингер проявит себя на сборах

05 августа 2026, 09:02 |
1655
0
Челси отреагировал на предложения о трансфере Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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После завершения допингового дела и получения разрешения вернуться к официальным матчам Михаил Мудрик уже привлек внимание других клубов.

По информации британских СМИ, «Челси» получил несколько запросов по поводу украинского вингера от команд из других чемпионатов. В то же время лондонский клуб пока не принял окончательного решения относительно будущего футболиста.

В настоящее время руководство «синих» рассматривает несколько вариантов развития событий. Ожидается, что окончательное решение относительно будущего украинца будет принято после завершения предсезонной подготовки.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: The Athletic
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