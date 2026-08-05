Челси отреагировал на предложения о трансфере Мудрика
Клуб ждет, как вингер проявит себя на сборах
После завершения допингового дела и получения разрешения вернуться к официальным матчам Михаил Мудрик уже привлек внимание других клубов.
По информации британских СМИ, «Челси» получил несколько запросов по поводу украинского вингера от команд из других чемпионатов. В то же время лондонский клуб пока не принял окончательного решения относительно будущего футболиста.
В настоящее время руководство «синих» рассматривает несколько вариантов развития событий. Ожидается, что окончательное решение относительно будущего украинца будет принято после завершения предсезонной подготовки.
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