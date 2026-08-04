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Украина. Вторая лига
04 августа 2026, 11:42 | Обновлено 04 августа 2026, 12:28
745
0

ОФИЦИАЛЬНО. На понижение. Клуб Второй лиги арендовал украинца

Владислав Бабанин первую часть сезона проведет в «Скале 1911»

04 августа 2026, 11:42 | Обновлено 04 августа 2026, 12:28
745
0
ОФИЦИАЛЬНО. На понижение. Клуб Второй лиги арендовал украинца
ФК Пробой. Владислав Бабанин
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Перволиговый клуб «Пробой» официально отпустил 23-летнего защитника Владислава Бабанина в «Скалу 1911» из Второй лиги.

Футболист проведет первую половину сезона 2026/27 в «Скале 1911» на правах аренды.

На счету Бабанина 12 матчей за «Пробой» – он забил один мяч после одного года пребывания в клубе.

Ранее Владислав защищал цвета клубов «Сумы» и «Прикарпатье».

В первых двух турах «Пробой» набрал всего 1 балл в Первой лиге. В свою очередь «Скала 1911» проиграла первую игру во Второй лиге.

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Пробой Городенка Скала 1911 Стрый трансферы чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Первая лига Украины аренда игрока
Андрей Витренко Источник: Instagram
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