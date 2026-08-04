ОФИЦИАЛЬНО. На понижение. Клуб Второй лиги арендовал украинца

Перволиговый клуб «Пробой» официально отпустил 23-летнего защитника Владислава Бабанина в «Скалу 1911» из Второй лиги.

Футболист проведет первую половину сезона 2026/27 в «Скале 1911» на правах аренды.

На счету Бабанина 12 матчей за «Пробой» – он забил один мяч после одного года пребывания в клубе.

Ранее Владислав защищал цвета клубов «Сумы» и «Прикарпатье».

В первых двух турах «Пробой» набрал всего 1 балл в Первой лиге. В свою очередь «Скала 1911» проиграла первую игру во Второй лиге.