ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала в аренду Марка-Андре тер Штегена

Испанская «Барселона» официально отдала 34-летнего немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена в аренду в «Аякс» из Нидерландов.

Арендное соглашение рассчитано только на сезон 2026/27, после чего вратарь вернется к «сине-гранатовым».

«У Марка выдающийся послужной список, а его качества широко признаны. Он – мгновенное усиление для нашей команды. Мы с Марком хорошо знаем друг друга, и я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним.

Мы достаточно долго работали над его переходом сюда, поэтому очень рады, что он подписал контракт и теперь может приступать к работе», – сказал технический директор «Аякса» Йорди Кройф.

Тер Штеген пытается запустить по-новому карьеру после тяжелых травм. Начиная с осени 2024 года Марк-Андре пропустил суммарно 517 дней.

Из-за повреждений немец потерял место в основе «Барселоны». Сейчас место под солнцем выбил Жоан Гарсия – вратарь сборной Испании.

Вторую часть сезона 2025/26 Марк провел в аренде в «Жироне», но травма помешала получить игровую практику, поэтому он провел всего два матча.

Тер Штеген – однозначно легенда для «Барселоны». Он долгое время закрывал вратарскую позицию, делая важные сейвы. За его спиной 423 поединка за клуб и 20 выигранных трофеев.

Ранее «Аякс» объявил о подписании другого немца – Юлиана Брандта.