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  4. Реал предложил Винисиусу сумасшедшие деньги, но ему этого мало
Испания
04 августа 2026, 10:33 |
1275
0

Реал предложил Винисиусу сумасшедшие деньги, но ему этого мало

Мадридцы готовы платить бразильцу 22 миллиона в год

04 августа 2026, 10:33 |
1275
0
Реал предложил Винисиусу сумасшедшие деньги, но ему этого мало
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Мадридский «Реал» сделал новое предложение вингеру Винисиусу Жуниору о продлении контракта.

Как сообщает журналист ESPN Густаво Хофман, «королевский» клуб готов повысить бразильцу годовую зарплату с 17,5 до 22 миллионов евро. Однако сам Винисиус считает, что заслуживает большего. Учитывая то, что он сделал для клуба с 2018 года, футболист хочет получать около 30 миллионов в год – примерно столько же, сколько платят в Мадриде Килиану Мбаппе.

Источник отмечает, что переговоры пока зашли в тупик, и клуб не исключает возможности продажи игрока. За ситуацией внимательно следит лондонский «Арсенал», который стремится подписать Винисиуса, чей контракт с «Реалом» истекает через год.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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