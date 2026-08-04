Реал предложил Винисиусу сумасшедшие деньги, но ему этого мало

Мадридский «Реал» сделал новое предложение вингеру Винисиусу Жуниору о продлении контракта.

Как сообщает журналист ESPN Густаво Хофман, «королевский» клуб готов повысить бразильцу годовую зарплату с 17,5 до 22 миллионов евро. Однако сам Винисиус считает, что заслуживает большего. Учитывая то, что он сделал для клуба с 2018 года, футболист хочет получать около 30 миллионов в год – примерно столько же, сколько платят в Мадриде Килиану Мбаппе.

Источник отмечает, что переговоры пока зашли в тупик, и клуб не исключает возможности продажи игрока. За ситуацией внимательно следит лондонский «Арсенал», который стремится подписать Винисиуса, чей контракт с «Реалом» истекает через год.