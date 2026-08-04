Англия04 августа 2026, 07:44 | Обновлено 04 августа 2026, 07:57
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Рекорд Кевина повторен. Фулхэм заплатил 40 млн евро за нападающего Реала
Вспомним топ-10 самых дорогих приобретений в истории «Фулхэма»
04 августа 2026, 07:44 | Обновлено 04 августа 2026, 07:57
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«Фулхэм» повторил свое самое дорогое приобретение в истории, купив 22-летнего испанского нападающего Гонсало Гарсию.
Англичане заплатили мадридскому «Реалу» 40 миллионов евро.
Напомним, что в прошлом сезоне «Фулхэм» приобрел за такую же сумму бразильца Кевина из донецкого «Шахтера».
Топ-10 самых дорогих приобретений в истории «Фулхэма»:
- 40 млн евро – Гонсало Гарсия (2026/27, из «Реала»)
- 40 млн евро – Кевин (2025/26, из «Шахтера»)
- 31,8 млн евро – Эмил Смит-Роу (2024/25, из «Арсенала»)
- 31,2 млн евро – Оскар Бобб (2025/26, из «Манчестер Сити»)
- 30 млн евро – Жан Микаэль Сери (2018/19, из «Ниццы»)
- 29,5 млн евро – Йоаким Андерсен (2024/25, из «Кристал Пэлас»)
- 25,7 млн евро – Алекс Ивоби (2023/24, из «Эвертона»)
- 24,9 млн евро – Жоау Пальинья (2022/23, из «Спортинга»)
- 24,85 млн евро – Франк Ангисса (2018/19, из «Марселя»)
- 24,7 млн евро – Александар Митрович (2018/19, из «Ньюкасл Юнайтед»)
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