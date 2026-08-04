Рекорд Кевина повторен. Фулхэм заплатил 40 млн евро за нападающего Реала

«Фулхэм» повторил свое самое дорогое приобретение в истории, купив 22-летнего испанского нападающего Гонсало Гарсию.

Англичане заплатили мадридскому «Реалу» 40 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне «Фулхэм» приобрел за такую же сумму бразильца Кевина из донецкого «Шахтера».

Топ-10 самых дорогих приобретений в истории «Фулхэма»: