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  4. Сифуэнтес стал вторым испанцем с 10+ голами в УПЛ. Кто был первым?
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 09:48 | Обновлено 04 августа 2026, 09:50
83
0

Сифуэнтес стал вторым испанцем с 10+ голами в УПЛ. Кто был первым?

Вспомним лучших испанских бомбардиров в истории чемпионатов Украины

04 августа 2026, 09:48 | Обновлено 04 августа 2026, 09:50
83
0
Сифуэнтес стал вторым испанцем с 10+ голами в УПЛ. Кто был первым?
ФК Эпицентр. Хоакин Сифуэнтес
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29-летний нападающий «Эпицентра» Хоакин Сифуэнтес стал вторым испанским футболистом в истории чемпионатов Украины, в активе которого 10+ забитых мячей.

Свои 9-й и 10-й голы испанец забил в матче первого тура УПЛ сезона 2026/27 против «Оболони».

Только один представитель Испании забивал большее количество голов в чемпионатах Украины – Лукас Перес (14 за «Карпаты»).

Лучшие испанские бомбардиры в чемпионатах Украины:

  • 14 – Лукас Перес («Карпаты»)
  • 10 – Хоакин Сифуэнтес («Эпицентр»)
  • 3 – Сито Риера («Черноморец»)
  • 3 – Хон Себерио («Эпицентр»)
  • 3 – Карлос Рохас («Эпицентр»)
  • 2 – Пабло Альварес («Карпаты»)
  • 2 – Чебер Алькайн («Карпаты»)
  • 2 – Хорди Лопес («Говерла»)
  • 2 – Фран Соль («Динамо»)
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Оболонь статистика Хоакин Сифуэнтес
Андрей Витренко Источник: Instagram
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