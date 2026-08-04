Сифуэнтес стал вторым испанцем с 10+ голами в УПЛ. Кто был первым?

29-летний нападающий «Эпицентра» Хоакин Сифуэнтес стал вторым испанским футболистом в истории чемпионатов Украины, в активе которого 10+ забитых мячей.

Свои 9-й и 10-й голы испанец забил в матче первого тура УПЛ сезона 2026/27 против «Оболони».

Только один представитель Испании забивал большее количество голов в чемпионатах Украины – Лукас Перес (14 за «Карпаты»).

Лучшие испанские бомбардиры в чемпионатах Украины: