Украина. Премьер лига04 августа 2026, 09:48 | Обновлено 04 августа 2026, 09:50
83
0
Сифуэнтес стал вторым испанцем с 10+ голами в УПЛ. Кто был первым?
Вспомним лучших испанских бомбардиров в истории чемпионатов Украины
04 августа 2026, 09:48 | Обновлено 04 августа 2026, 09:50
83
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
29-летний нападающий «Эпицентра» Хоакин Сифуэнтес стал вторым испанским футболистом в истории чемпионатов Украины, в активе которого 10+ забитых мячей.
Свои 9-й и 10-й голы испанец забил в матче первого тура УПЛ сезона 2026/27 против «Оболони».
Только один представитель Испании забивал большее количество голов в чемпионатах Украины – Лукас Перес (14 за «Карпаты»).
Лучшие испанские бомбардиры в чемпионатах Украины:
- 14 – Лукас Перес («Карпаты»)
- 10 – Хоакин Сифуэнтес («Эпицентр»)
- 3 – Сито Риера («Черноморец»)
- 3 – Хон Себерио («Эпицентр»)
- 3 – Карлос Рохас («Эпицентр»)
- 2 – Пабло Альварес («Карпаты»)
- 2 – Чебер Алькайн («Карпаты»)
- 2 – Хорди Лопес («Говерла»)
- 2 – Фран Соль («Динамо»)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 августа 2026, 13:12 2
В швейцарском Ньоне 3 августа состоялась жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Футбол | 04 августа 2026, 09:02 2
«Заря» претендует на аренду одного из молодых игроков «Динамо»
Футбол | 03.08.2026, 10:21
Футбол | 03.08.2026, 11:11
Футбол | 04.08.2026, 09:32
Комментарии 0
Популярные новости
03.08.2026, 09:59 1
03.08.2026, 09:15 1
02.08.2026, 08:32 5
03.08.2026, 11:11
03.08.2026, 00:44 1
04.08.2026, 04:44 5
03.08.2026, 09:28 5
03.08.2026, 15:23 61