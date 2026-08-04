Чачуа и рекорды Карпат. Чем запомнился матч львовян против Кривбасса?
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров «бело-зеленых» в чемпионатах Украины
Впервые с 2016 года «Карпаты» сумели победить в стартовом матче сезона УПЛ.
Произошло это в выездном поединке первого тура сезона 2026/27 против «Кривбасса» (4:1).
Интересным фактом является то, что как тогда, в 2016 году в матче против каменской «Стали» (3:0), так и сейчас, одним из голов в составе львовян отличился Амбросий Чачуа, который забил свой 34-й гол за «Карпаты» в чемпионатах Украины и почти догнал Дениса Кожанова (35, 4-е место) в списке лучших бомбардиров клуба.
Лучшие бомбардиры «Карпат» в чемпионатах Украины:
- 54 – Андрей Покладок
- 39 – Уильям Роша Батиста
- 38 – Игорь Худобяк
- 35 – Денис Кожанов
- 34 – Амбросий Чачуа
- 31 – Максим Фещук
- 29 – Иван Гецко
- 27 – Александр Паляница
- 25 – Сергей Мизин
- 23 – Александр Гладкий
Во второй раз в истории чемпионатов Украины «бело-зеленые» победили «Кривбасс» со счетом 4:1. Впервые это произошло также в первом туре сезона 2003/04, и тогда точно так же первый гол в матче забили именно криворожские футболисты.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Французский ПСЖ сыграет против испанской «Мальорки» за Trofeu Ciutat de Palma
На старте чемпионата горняки разгромили Кудровку со счетом 5:1