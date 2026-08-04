Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чачуа и рекорды Карпат. Чем запомнился матч львовян против Кривбасса?
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 09:20 | Обновлено 04 августа 2026, 09:26
134
0

Чачуа и рекорды Карпат. Чем запомнился матч львовян против Кривбасса?

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров «бело-зеленых» в чемпионатах Украины

04 августа 2026, 09:20 | Обновлено 04 августа 2026, 09:26
134
0
Чачуа и рекорды Карпат. Чем запомнился матч львовян против Кривбасса?
ФК Карпаты
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Впервые с 2016 года «Карпаты» сумели победить в стартовом матче сезона УПЛ.

Произошло это в выездном поединке первого тура сезона 2026/27 против «Кривбасса» (4:1).

Интересным фактом является то, что как тогда, в 2016 году в матче против каменской «Стали» (3:0), так и сейчас, одним из голов в составе львовян отличился Амбросий Чачуа, который забил свой 34-й гол за «Карпаты» в чемпионатах Украины и почти догнал Дениса Кожанова (35, 4-е место) в списке лучших бомбардиров клуба.

Лучшие бомбардиры «Карпат» в чемпионатах Украины:

  • 54 – Андрей Покладок
  • 39 – Уильям Роша Батиста
  • 38 – Игорь Худобяк
  • 35 – Денис Кожанов
  • 34 – Амбросий Чачуа
  • 31 – Максим Фещук
  • 29 – Иван Гецко
  • 27 – Александр Паляница
  • 25 – Сергей Мизин
  • 23 – Александр Гладкий

Во второй раз в истории чемпионатов Украины «бело-зеленые» победили «Кривбасс» со счетом 4:1. Впервые это произошло также в первом туре сезона 2003/04, и тогда точно так же первый гол в матче забили именно криворожские футболисты.

По теме:
Сифуэнтес стал вторым испанцем с 10+ голами в УПЛ. Кто был первым?
Жого бонито. Бразильцы Шахтера снова забили 5+ голов в одном матче
Цифры и факты. Важнейшие события 1-го тура УПЛ
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Карпаты статистика
Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный отправится в Испанию, где попытается завоевать очередной трофей
Футбол | 03 августа 2026, 11:11 2
Забарный отправится в Испанию, где попытается завоевать очередной трофей
Забарный отправится в Испанию, где попытается завоевать очередной трофей

Французский ПСЖ сыграет против испанской «Мальорки» за Trofeu Ciutat de Palma

Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Футбол | 04 августа 2026, 06:23 14
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1

На старте чемпионата горняки разгромили Кудровку со счетом 5:1

Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Бокс | 04.08.2026, 08:05
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Эпицентр вернулся домой, Буковина – в элиту, пятерка от Шахтера
Футбол | 04.08.2026, 08:41
Эпицентр вернулся домой, Буковина – в элиту, пятерка от Шахтера
Эпицентр вернулся домой, Буковина – в элиту, пятерка от Шахтера
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Футбол | 03.08.2026, 15:23
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
04.08.2026, 04:44 5
Бокс
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
03.08.2026, 00:44 1
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
03.08.2026, 09:28 5
Футбол
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
03.08.2026, 07:17 32
Футбол
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
02.08.2026, 09:50 98
Футбол
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
02.08.2026, 17:35 5
Волейбол
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
03.08.2026, 11:11
Бокс
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
02.08.2026, 08:32 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем