Чачуа и рекорды Карпат. Чем запомнился матч львовян против Кривбасса?

Впервые с 2016 года «Карпаты» сумели победить в стартовом матче сезона УПЛ.

Произошло это в выездном поединке первого тура сезона 2026/27 против «Кривбасса» (4:1).

Интересным фактом является то, что как тогда, в 2016 году в матче против каменской «Стали» (3:0), так и сейчас, одним из голов в составе львовян отличился Амбросий Чачуа, который забил свой 34-й гол за «Карпаты» в чемпионатах Украины и почти догнал Дениса Кожанова (35, 4-е место) в списке лучших бомбардиров клуба.

Лучшие бомбардиры «Карпат» в чемпионатах Украины:

54 – Андрей Покладок

39 – Уильям Роша Батиста

38 – Игорь Худобяк

35 – Денис Кожанов

34 – Амбросий Чачуа

31 – Максим Фещук

29 – Иван Гецко

27 – Александр Паляница

25 – Сергей Мизин

23 – Александр Гладкий

Во второй раз в истории чемпионатов Украины «бело-зеленые» победили «Кривбасс» со счетом 4:1. Впервые это произошло также в первом туре сезона 2003/04, и тогда точно так же первый гол в матче забили именно криворожские футболисты.