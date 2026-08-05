Шахтер планирует усилиться бразильцем перед стартом в Лиге чемпионов
Донецкий клуб продолжает вести переговоры о приобретении 18-летнего Габриэля Мека
Донецкий «Шахтер» продолжает вести переговоры о приобретении атакующего полузащитника «Гремио» и сборной Бразилии U-20 Габриэля Мека. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко:
«Это очень перспективный футболист и большой талант. Я где-то читал в интернете, что трансфер Мека сорвался, но это не правда. Там идет переговорный процесс.
«Шахтер» все еще прилагает усилия, чтобы выкупить 18-летнего таланта из «Гремио». Но переговорный процесс проходит очень сложно, и, как дальше будут развиваться события, никто предсказать не может.
Но вопрос с Меком в «Шахтере» не закрыт. То есть, переговорный процесс продолжается», – рассказал журналист.
В составе «Гремио» бразилец провел 30 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В активе Габриэля – две игры в футболке сборной Бразилии U-20.
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