Шахтер планирует усилиться бразильцем перед стартом в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтер» продолжает вести переговоры о приобретении атакующего полузащитника «Гремио» и сборной Бразилии U-20 Габриэля Мека. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко:

«Это очень перспективный футболист и большой талант. Я где-то читал в интернете, что трансфер Мека сорвался, но это не правда. Там идет переговорный процесс.

«Шахтер» все еще прилагает усилия, чтобы выкупить 18-летнего таланта из «Гремио». Но переговорный процесс проходит очень сложно, и, как дальше будут развиваться события, никто предсказать не может.

Но вопрос с Меком в «Шахтере» не закрыт. То есть, переговорный процесс продолжается», – рассказал журналист.

В составе «Гремио» бразилец провел 30 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В активе Габриэля – две игры в футболке сборной Бразилии U-20.