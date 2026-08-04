Цифры и факты. Важнейшие события 1-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 1-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» в рекордный 13-й раз начинает сезон с крупной победы.

Горняки продлевают свою беспроигрышную серию в первых матчах чемпионата до 18 игр (17 побед и 1 ничья) и бьют рекорд УПЛ, принадлежавший «Динамо».

Оранжево-черные выигрывают у «Кудровки» во всех трех встречах (мячи 12-2).

Кауан Элиас становится самым молодым бразильцем, исполнившим «трюк со шляпой» в чемпионатах Украины – 20 лет 128 дней.

Второй гол Кауана Элиаса оказывается 50-м, пропущенным «Кудровкой» в элитном дивизионе.

«Полесье» 4-й год подряд стартует с победы (мячи 7-1).

Житомиряне 3-й раз кряду берут верх над одесситами (мячи 9-3).

«Волки» одерживают первую волевую победу в гостях (в 46-м матче).

Руслан Ротань празднует 50-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины.

Игорь Краснопир становится автором 10-го гола «Полесья» во встречах с «моряками».

ЛНЗ третий год подряд не пропускает на старте сезона, а «Буковина» третий раз кряду начинает чемпионат с нулевой ничьей.

Команды Сергея Шищенко подписывают 10-ю мировую в элитном дивизионе.

Желто-черные проводят 20-й сухой матч на своем поле.

«Харьков» 3-й раз подряд выигрывает у «Вереса» (мячи 6-0).

Харьковчане одерживают 20-ю победу в родных стенах.

Младен Бартулович проводит 60-й матч в УПЛ на тренерском посту (+26=16-18, 70-54).

«Верес» терпит 4-е поражение кряду (мячи 1-7).

Красно-черные 4-й год подряд обходятся без забитых мячей на старте сезона.

Безголевая серия ровенчан в чемпионате достигает 287 минут, а во встречах с харьковчанами – 297.

22-летний австралийский форвард «Вереса» Натанаэль Блэр становится представителем 83-й страны дальнего зарубежья, чьи игроки выступали в УПЛ, в том числе 1-м – из Океании.

Виктор Скрипник проводит 200-й матч в украинской тренерской карьере (ЧУ – 167, КУ – 9, ЕК – 24). Подопечные юбиляра в общей сложности 90 встреч выиграли, 46 завершили вничью, 64 проиграли (мячи 288-246).

Шестой раз в истории автором первого гола чемпионата становится игрок «Зари» – Филипп Будковский.

Филипп Будковский, 4-й раз поразивший ворота «Колоса» (по 2 гола – за «Десну» и «Зарю») забивает 45-й мяч в УПЛ за черно-бело-красных.

Федор Задорожный становится автором 100-го гола «джокеров» луганчан, а также 10 гола «Зари» в баталиях с ковалевцами.

«Колос» терпит 40-е поражение на чужих полях.

«Карпаты» одерживают первую волевую победу в гостях (в 31-м матче).

Денис Мирошниченко становится 5-м игроком львовян, проведшим 50 матчей в УПЛ.

«Кривбасс» терпит 50-е крупное и 30-е безвольное поражение в чемпионатах Украины.

Безничейная серия криворожцев на старте сезона достигает 12 игр (+4-8).

Наставник бело-красно-черных Патрик ван Леувен проводит 70-й матч в УПЛ (+38=16-16, 132-91).

Мяч, забитый Романом Вантухом, оказывается 50-м, пропущенным «Кривбассом» при Патрике ван Леувене.

«Эпицентр» обновляет два личных рекорда, обходясь без поражений 8 игр подряд, как в общем (+2=6), так и дома (+5=3).

Сергей Нагорняк проводит 200-й матч в чемпионатах Украины, как игрок и тренер (169+31).

Хоакинете становится автором 40-го пенальтийского дубля в истории УПЛ. При этом первый его гол, оказывается 50-м, пропущенным «пивоварами» при Александре Антоненко.

ФК Эпицентр. Хоакинете

«Оболонь» терпит 15-е крупное поражение в элитном дивизионе.

«Пивовары» продлевают свою рекордную безничейную серию на чужих полях до 11 игр (+3-8).

50-й матч в чемпионатах Украины проводит Максим Мельничук («Кудровка»), 1-й – 21 игрок, в том числе 16 легионеров.

В 7-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Герман Пеньков, в 6-м – Максим Задерака (оба – «Буковина») и Евгений Пасич («Кудровка»), в 5-м – Роман Вантух («Карпаты»), Олег Кожушко («Буковина»), Василий Кравец («Заря»), Артем Козак («Эпицентр»), Евгений Морозко («Оболонь») и Евгений Смирный («Кудровка»).

20-й мяч в УПЛ забивает Игорь Краснопир, 10-й – Владислав Велетень и Хоакинете, 1-й – Георгий Робакидзе (в 5-й игре) и Федор Задорожный (в 9-й).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Роман Вантух («Карпаты»).

3-й дубль в чемпионатах Украины делает Хоакинете.

8-й пенальти из 8 реализовывает Хоакинете, 2-й из 2 – Амбросий Чачуа.

1-ю игру на тренерском посту в 3-м клубе УПЛ проводит Сергей Шищенко («Буковина»).

4-ю красную карточку в карьере зарабатывает Никита Бурда.

50-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Харькова Дмитрий Панчишин, 20-й - Михаил Райда из Закарпатской области.

10-й раз назначает пенальти харьковчанин Александр Афанасьев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ