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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 06:34 | Обновлено 04 августа 2026, 06:39
252
0

Шахтер побил рекорд Динамо в УПЛ

Горняки не знают поражений в первых матчах сезона 18 лет подряд

04 августа 2026, 06:34 | Обновлено 04 августа 2026, 06:39
252
0
Шахтер побил рекорд Динамо в УПЛ
ФК Шахтер
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«Шахтер», разгромив «Кудровку» (5:1), продлил свою беспроигрышную серию на старте сезона до 18 матчей. Тем самым горняки побили рекорд чемпионатов Украины, принадлежавший «Динамо». В своей серии оранжево-черные отпраздновали 17 викторий, подписав всего одну мировую. Последний раз «Шахтер» проигрывал в первом матче в 2008 году, уступив в гостях «Львову» со счетом 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные беспроигрышные серии в первых матчах сезона

Серия

Клуб

Годы

18*

(+17=1)

Шахтер

2009-2026

17

(+12=5)

Динамо

2005-2021

13

(+10=3)

Динамо

1992в-2003

12*

(+10=2)

Металлист

2005-2015, 2022

11*

(+7=4)

Днепр

2006-2016

9

(+7=2)

Шахтер

1999-2007

7

(+5=2)

Днепр

1992в-1997

6

(+4=2)

Мариуполь

1998-2003

6

(+2=4)

Верес

1992о-1994, 2017, 2021-2022

* серия не закончена.

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цифры и факты Мнение эксперта Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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