Шахтер побил рекорд Динамо в УПЛ
Горняки не знают поражений в первых матчах сезона 18 лет подряд
«Шахтер», разгромив «Кудровку» (5:1), продлил свою беспроигрышную серию на старте сезона до 18 матчей. Тем самым горняки побили рекорд чемпионатов Украины, принадлежавший «Динамо». В своей серии оранжево-черные отпраздновали 17 викторий, подписав всего одну мировую. Последний раз «Шахтер» проигрывал в первом матче в 2008 году, уступив в гостях «Львову» со счетом 0:2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные беспроигрышные серии в первых матчах сезона
|
Серия
|
|
Клуб
|
Годы
|
18*
|
(+17=1)
|
Шахтер
|
2009-2026
|
17
|
(+12=5)
|
Динамо
|
2005-2021
|
13
|
(+10=3)
|
Динамо
|
1992в-2003
|
12*
|
(+10=2)
|
Металлист
|
2005-2015, 2022
|
11*
|
(+7=4)
|
Днепр
|
2006-2016
|
9
|
(+7=2)
|
Шахтер
|
1999-2007
|
7
|
(+5=2)
|
Днепр
|
1992в-1997
|
6
|
(+4=2)
|
Мариуполь
|
1998-2003
|
6
|
(+2=4)
|
Верес
|
1992о-1994, 2017, 2021-2022
* серия не закончена.
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