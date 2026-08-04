Шахтер побил рекорд Динамо в УПЛ

«Шахтер», разгромив «Кудровку» (5:1), продлил свою беспроигрышную серию на старте сезона до 18 матчей. Тем самым горняки побили рекорд чемпионатов Украины, принадлежавший «Динамо». В своей серии оранжево-черные отпраздновали 17 викторий, подписав всего одну мировую. Последний раз «Шахтер» проигрывал в первом матче в 2008 году, уступив в гостях «Львову» со счетом 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные беспроигрышные серии в первых матчах сезона

Серия Клуб Годы 18* (+17=1) Шахтер 2009-2026 17 (+12=5) Динамо 2005-2021 13 (+10=3) Динамо 1992в-2003 12* (+10=2) Металлист 2005-2015, 2022 11* (+7=4) Днепр 2006-2016 9 (+7=2) Шахтер 1999-2007 7 (+5=2) Днепр 1992в-1997 6 (+4=2) Мариуполь 1998-2003 6 (+2=4) Верес 1992о-1994, 2017, 2021-2022

* серия не закончена.