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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 06:13 |
222
0

Герман Пеньков дебютировал в седьмом клубе УПЛ

Среди голкиперов больше команд элитного дивизиона сменил только Богдан Шуст

04 августа 2026, 06:13 |
222
0
Герман Пеньков дебютировал в седьмом клубе УПЛ
ФК Буковина. Герман Пеньков
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В поединке с ЛНЗ (0:0) в седьмом для себя клубе УПЛ дебютировал 32-летний голкипер «Буковины» Герман Пеньков. Ранее он защищал ряды каменской «Стали» (2017/18), «Карпат» (2018/19), «Олимпика» (2019/20), «Львова» (2019/20 – 2020/21), «Миная» (2021/22 – 2022/23) и ЛНЗ (2023/24 – 2024/25). Среди голкиперов больше команд элитного дивизиона сменил только Богдан Шуст.

К слову, в этом же матче принял участие и еще один футболист, которому не сидится на месте. Это полузащитник буковинцев Максим Задерака, который провел премьерную игру в 6-м коллективе УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, выступавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины

К

Вратарь

Клубы

Сезоны

8

Богдан ШУСТ

Шахтер, Металлург Д, Заря, Ильичевец,

2006-2022

Металлист, Волынь, Ворскла, Ингулец

7

Игорь ШУХОВЦЕВ

Нива В, Одесса, Ильичевец, Арсенал

1992-2013

Таврия, Заря, Металлист

7

Игорь БАЖАН

Звезда, Таврия, Арсенал, Кривбасс,

2000-2014

Заря, Металлист, Ильичевец

7

Александр БАНДУРА

Таврия, Металлург Д, Сталь Км

2009-2023

Верес, Львов, Рух, Минай

7

Богдан САРНАВСКИЙ

Арсенал, Шахтер, Ворскла,

2013-2023

Верес, Львов, Днепр-1, Кривбасс

7

Герман ПЕНЬКОВ

Сталь Км, Карпаты, Олимпик,

2018-2027

Львов, Минай, ЛНЗ, Буковина

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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