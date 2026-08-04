Герман Пеньков дебютировал в седьмом клубе УПЛ
Среди голкиперов больше команд элитного дивизиона сменил только Богдан Шуст
В поединке с ЛНЗ (0:0) в седьмом для себя клубе УПЛ дебютировал 32-летний голкипер «Буковины» Герман Пеньков. Ранее он защищал ряды каменской «Стали» (2017/18), «Карпат» (2018/19), «Олимпика» (2019/20), «Львова» (2019/20 – 2020/21), «Миная» (2021/22 – 2022/23) и ЛНЗ (2023/24 – 2024/25). Среди голкиперов больше команд элитного дивизиона сменил только Богдан Шуст.
К слову, в этом же матче принял участие и еще один футболист, которому не сидится на месте. Это полузащитник буковинцев Максим Задерака, который провел премьерную игру в 6-м коллективе УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, выступавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины
|
К
|
Вратарь
|
Клубы
|
Сезоны
|
8
|
Богдан ШУСТ
|
Шахтер, Металлург Д, Заря, Ильичевец,
|
2006-2022
|
|
|
Металлист, Волынь, Ворскла, Ингулец
|
|
7
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Нива В, Одесса, Ильичевец, Арсенал
|
1992-2013
|
|
|
Таврия, Заря, Металлист
|
|
7
|
Игорь БАЖАН
|
Звезда, Таврия, Арсенал, Кривбасс,
|
2000-2014
|
|
|
Заря, Металлист, Ильичевец
|
|
7
|
Александр БАНДУРА
|
Таврия, Металлург Д, Сталь Км
|
2009-2023
|
|
|
Верес, Львов, Рух, Минай
|
|
7
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Арсенал, Шахтер, Ворскла,
|
2013-2023
|
|
|
Верес, Львов, Днепр-1, Кривбасс
|
|
7
|
Герман ПЕНЬКОВ
|
Сталь Км, Карпаты, Олимпик,
|
2018-2027
|
|
|
Львов, Минай, ЛНЗ, Буковина
|
Сезоны обозначены годом их окончания.
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