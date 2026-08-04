Герман Пеньков дебютировал в седьмом клубе УПЛ

В поединке с ЛНЗ (0:0) в седьмом для себя клубе УПЛ дебютировал 32-летний голкипер «Буковины» Герман Пеньков. Ранее он защищал ряды каменской «Стали» (2017/18), «Карпат» (2018/19), «Олимпика» (2019/20), «Львова» (2019/20 – 2020/21), «Миная» (2021/22 – 2022/23) и ЛНЗ (2023/24 – 2024/25). Среди голкиперов больше команд элитного дивизиона сменил только Богдан Шуст.

К слову, в этом же матче принял участие и еще один футболист, которому не сидится на месте. Это полузащитник буковинцев Максим Задерака, который провел премьерную игру в 6-м коллективе УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, выступавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины

К Вратарь Клубы Сезоны 8 Богдан ШУСТ Шахтер, Металлург Д, Заря, Ильичевец, 2006-2022 Металлист, Волынь, Ворскла, Ингулец 7 Игорь ШУХОВЦЕВ Нива В, Одесса, Ильичевец, Арсенал 1992-2013 Таврия, Заря, Металлист 7 Игорь БАЖАН Звезда, Таврия, Арсенал, Кривбасс, 2000-2014 Заря, Металлист, Ильичевец 7 Александр БАНДУРА Таврия, Металлург Д, Сталь Км 2009-2023 Верес, Львов, Рух, Минай 7 Богдан САРНАВСКИЙ Арсенал, Шахтер, Ворскла, 2013-2023 Верес, Львов, Днепр-1, Кривбасс 7 Герман ПЕНЬКОВ Сталь Км, Карпаты, Олимпик, 2018-2027 Львов, Минай, ЛНЗ, Буковина

Сезоны обозначены годом их окончания.