Арда ТУРАН: «Мы находимся на стадии подготовки»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал победу над «Кудровкой» (5:1) в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Важно подчеркнуть с самого начала, что мы находимся на стадии подготовки. Для нас предсезонная подготовка не закончилась пребыванием на сборах, мы сознательно пошли на риск, который продлится примерно пять-шесть недель, в течение которых будем давать футболистам максимальные физические нагрузки, чтобы к сентябрьским матчам они подошли в как можно лучшей игровой форме, поэтому это тоже в определенной степени может повлиять на результат. В любом случае, оценивая ход событий сегодня, я почти полностью доволен тем, что происходило в первом тайме, за исключением одного конкретного момента. Во втором тайме, несмотря на забитые голы в ворота соперника, мы немного потеряли связь на поле с учетом нашей схемы, но я очень доволен тем, как команда отреагировала на ситуацию. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Кауана Элиаса с первым хет-триком в карьере, Глейкера Мендозу и Александра Караваева с дебютом за «Шахтер». Я очень рад тому, что они сегодня впервые надели на себя футболку «горняков», тому, как они зарядили нас позитивной энергией, и искренне надеюсь, что они очень помогут нам в этом сезоне.

– Как вы оцениваете выступление Караваева и Мендозы и насколько быстро они смогут интегрироваться в вашу игровую модель? Также говорили, что «Шахтер» будет проводить свои домашние матчи Лиги чемпионов в Лондоне, так это окончательно принятое решение и на каком стадионе тогда будет играть команда?

– Начну со второй части вашего вопроса – о нашем будущем месте проведения матчей Лиги чемпионов: с этим вопросом лучше обратиться к Сергею Палкину или Дарио Срне. После того как место действительно будет подтверждено, я смогу дать ответ. В любом случае, где бы это ни происходило, будем рады видеть всех украинских болельщиков и очень рассчитываем на болельщиков «Шахтера», на их поддержку и ту замечательную атмосферу, которую они могут подарить нам в любой части мира, где бы ни пришлось нашей команде проводить свои матчи. Что касается новичков и их интеграции в систему. Начну с Александра Караваева. Учитывая его невероятный, фантастический опыт в УПЛ, целесообразнее говорить о том, как мы можем адаптироваться под игрока с таким опытом и всеми его навыками.

Особенно полезными для нас будут его атакующие способности, умение подключаться к атаке. Поэтому я вообще не сомневаюсь в его скорейшей интеграции в нашу систему, и уже можно было увидеть на футбольном поле, насколько прекрасно он понимает те игровые схемы, которые мы хотим применять. В Мендозе я вижу безграничное количество желания. Он хочет как можно быстрее интегрироваться в нашу игровую модель, где очень много динамики. Конечно, ему нужно усовершенствовать определенные аспекты понимания нашей стилистики игры и в целом отточить автоматизм, что, пожалуй, является одним из самых принципиальных моментов нашей игровой схемы. Я уверен, что это лишь вопрос времени, и вскоре он сможет полностью интегрироваться и принести максимальную пользу команде.

– Мистер, скажите, на сегодняшний день, на эту игру насколько команда готова? Конечно, есть минусы, и вы их хорошо видите как тренер, но как вы оцениваете своих ребят на данный момент?

– Честно отвечу на ваш вопрос: мы ещё не до конца готовы, у нас есть аспекты, над которыми нам нужно поработать и которые нужно усовершенствовать. Прежде всего это касается принятия решений, особенно в последней трети поля. Мы создаем много опасных моментов, однако должны лучше осознавать их ценность и с максимально возможным коэффициентом реализовывать те шансы, которые создаем. Я полностью доволен нашей системой, тем, как она выстроена и отлажена, однако в определенные моменты нам немного не хватает остроты и решительности. Уверен, мы над этим поработаем и сумеем довести это до лучшего уровня. Также необходимо будет подчеркнуть в разговоре с футболистами, насколько важна правильная защита — мы сегодня пропустили со стандартной ситуации, что меня очень не устраивает. И на самом деле я чрезвычайно удивлен этим, поэтому могу гарантировать, что на эту тему мы проведем весьма основательные беседы. И важно подчеркнуть, что счет 5:1 не должен вводить в заблуждение. Да, победа впечатляющая, однако есть слабые места, над которыми нам также предстоит поработать.

– Какую задачу ставит руководство и вы как тренер, каких целей должна достичь команда в Лиге чемпионов?

– На самом деле цели нашего руководства и мои не отличаются. Я всегда подчеркиваю, что мы – одна команда, одна семья, наши ценности и видение будущего полностью совпадают. Как известно, Украина уже пятый год находится в состоянии полномасштабной войны, матчи еврокубков очень осложнены логистикой и другими сопутствующими моментами. Собственно, «ЛНЗ», «Полесье», «Динамо» в очередной раз имели возможность это ощутить. Кстати, хочу отметить, какой перформанс продемонстрировали украинские команды в последние недели: ЛНЗ в драматической серии пенальти уступило бельгийскому «Генту», «Копенгаген» также устроил интересную перестрелку с «Полесьем», «Динамо» пытается продолжать свой путь в европейских турнирах.

Поэтому для таких команд, как наша, это действительно тяжелое испытание. Я ни в коем случае не хочу, чтобы это воспринималось как оправдание, и мы не воспринимаем это как оправдание. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, наша цель — финишировать в топ-24. Это не мечта. Важно подчеркнуть: это — наша цель. Более того, если бы у нас была возможность играть на «Донбасс Арене», я бы утверждал как доконавшийся факт, что мы финишируем в топ-24 команд основного этапа Лиги чемпионов. К сожалению, из-за того, что у нас до сих пор нет подтверждённого домашнего стадиона, и учитывая в целом все обстоятельства, которые нас сопровождают, я не могу утверждать это со стопроцентной вероятностью. В конце концов, Руслан Ротань, Виталий Пономарев и Игорь Костюк не дадут солгать: они тоже имели возможность ощутить этот режим путешествий, занимающих сутки, и пытаться подготовить команду к этому, довести до оптимальной формы, чтобы она смогла показать максимум на евроарене, — это очень непросто. Для нас возможность представлять Украину на международной арене, иметь возможность продолжать эту европейскую мечту, уже является огромным достижением. Однако мы не хотим останавливаться на этом и стремимся развивать эту цель.

– Можете ли вы рассказать о состоянии всех травмированных игроков?

– Лучше спросите об этом у нашего медицинского департамента. Они никогда не вмешиваются в мою работу, в то же время я уважаю их и стараюсь никогда не вмешиваться в их работу.

– Это только начало сезона, но каждый матч важен для украинских болельщиков в условиях войны. Так что пожелаете украинцам, которые живут в такой тяжелой ситуации?

– Прежде всего хочу сказать, что в жизни ни одна победа на футбольном поле и ни одно поражение не весят столько, сколько улыбка на лицах людей. И ничто в этом мире, особенно футбол, не стоит больше, чем жизнь. Вместе с тем футбол никогда не сравнится с войной и никогда не сможет перечеркнуть её пагубные последствия. Однако это то развлечение, которое помогает людям немного отвлечься в эти сложные времена, и я надеюсь, что футбол и впредь будет служить для них подобным инструментом. Я – с украинскими болельщиками, моё сердце – с ними. Искренне сопереживаю их ужасам и надеюсь, что война закончится как можно скорее, чего я искренне желаю всему украинскому народу. Как я уже сказал, ничто не сможет полностью перечеркнуть ужасы войны, так же как ничто в мире не имеет такого значения, как человеческая жизнь. По моему убеждению, войны — это для лидеров, а не для нас, простых людей. Поэтому я могу пожелать только мирного неба, воплощения всех мечтаний и того, чтобы каждый украинец смог прожить свою лучшую жизнь.