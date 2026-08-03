Англия03 августа 2026, 23:56 | Обновлено 03 августа 2026, 23:57
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Сесар ПАЛАСИОС: «Клуб проявляет ко мне большое доверие»
Испанский атакующий полузащитник прокомментировал свой переход в лондонский «Фулхэм»
03 августа 2026, 23:56 | Обновлено 03 августа 2026, 23:57
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Испанский атакующий полузащитник Сесар Паласиос прокомментировал свой переход в лондонский «Фулхэм» из мадридского «Реала»:
«Я очень тронут тем, что оказался здесь. Считаю, что это идеальный шаг в моей карьере. Клуб проявляет ко мне большое доверие, и я собираюсь оправдать его на поле».
В сезоне 2025/26 Сесар Паласиос провёл 7 матчей за основную команду мадридского «Реала», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
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