Сесар ПАЛАСИОС: «Клуб проявляет ко мне большое доверие»

Испанский атакующий полузащитник Сесар Паласиос прокомментировал свой переход в лондонский «Фулхэм» из мадридского «Реала»:

«Я очень тронут тем, что оказался здесь. Считаю, что это идеальный шаг в моей карьере. Клуб проявляет ко мне большое доверие, и я собираюсь оправдать его на поле».

В сезоне 2025/26 Сесар Паласиос провёл 7 матчей за основную команду мадридского «Реала», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.