В Фулхэме объяснили подписание форварда Реала

3 августа 2026 года лондонский «Фулхэм» официально объявил о подписании контракта с испанским нападающим мадридского «Реала» Гонсало Гарсией.

Подписание контракта прокомментировал представитель «дачников» Тони Хан, спортивный директор:

«Я очень рад приветствовать Гонсало Гарсию в «Фулхэме»! Гонсало — очень талантливый молодой нападающий, и он с нетерпением ждет перехода в «Фулхэм» и возможности играть в Премьер-лиге. Мы все верим, что Гонсало станет прекрасным пополнением состава и проявит себя как отличный игрок клуба под руководством Альваро! Вперёд, «Фулхэм»!»