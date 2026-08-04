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Англия
04 августа 2026, 22:40 | Обновлено 04 августа 2026, 22:54
195
0

В Фулхэме объяснили подписание форварда Реала

Тони Хан считает, что Гонсало Гарсия усилит команду

04 августа 2026, 22:40 | Обновлено 04 августа 2026, 22:54
195
0
В Фулхэме объяснили подписание форварда Реала
ФК Фулхэм. Гонсало Гарсия
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3 августа 2026 года лондонский «Фулхэм» официально объявил о подписании контракта с испанским нападающим мадридского «Реала» Гонсало Гарсией.

Подписание контракта прокомментировал представитель «дачников» Тони Хан, спортивный директор:

«Я очень рад приветствовать Гонсало Гарсию в «Фулхэме»! Гонсало — очень талантливый молодой нападающий, и он с нетерпением ждет перехода в «Фулхэм» и возможности играть в Премьер-лиге. Мы все верим, что Гонсало станет прекрасным пополнением состава и проявит себя как отличный игрок клуба под руководством Альваро! Вперёд, «Фулхэм»!»

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Фулхэм трансферы Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Гонсало Гарсия
Дмитрий Вус Источник: ФК Фулхэм
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