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  4. Джордан ХЕНДЕРСОН: «Об этом лучше спросить у моих партнеров»
Англия
03 августа 2026, 23:27 |
162
0

Джордан ХЕНДЕРСОН: «Об этом лучше спросить у моих партнеров»

Английский полузащитник прокомментировал свой переход в лондонский «Челси»

03 августа 2026, 23:27 |
162
0
Джордан ХЕНДЕРСОН: «Об этом лучше спросить у моих партнеров»
ФК Челси. Джордан Хендерсон
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Английский полузащитник Джордан Хендерсон прокомментировал свой переход в лондонский «Челси»:

«Учитывая масштабы этого клуба, личность тренера, которым я очень восхищаюсь, и уровень футболистов в составе, для меня это был прекрасный шанс, от которого я не мог отказаться.

Я также был впечатлён тем, насколько сильно владельцы клуба стремятся к успеху и движутся в правильном направлении.

Для меня это история о том, что нужно отдавать все силы каждый день, как на поле, так и за его пределами. Я готов отдать всё, чтобы помочь игрокам вокруг меня и всей команде в целом. Я в восторге от перспектив следующего сезона.

Мои лидерские качества? Об этом, наверное, лучше спросить у моих партнеров по команде. Футбол — это командный вид спорта, и здесь всё должно вращаться именно вокруг команды. На протяжении всей карьеры всё, что я пытался делать, было на благо команды. Я стараюсь делать людей вокруг меня лучше, будучи лучшим партнером по команде, каким только можно быть.

На тренировочном поле важно выстроить отношения так, чтобы иметь возможность требовать от других больше работать, но также нужно находить подходящее время для отдыха и шуток. Баланс этих вещей очень важен.

С возрастом ты набираешься опыта. Нередко ты можешь понять молодого футболиста и его проблемы, потому что сам через это проходил. Я неоднократно видел типичные ситуации, решения которых мне уже известны. Я стараюсь разговаривать с молодыми игроками и предлагать им другую точку зрения. Стараюсь делиться своим опытом, и мне кажется, что это очень важно.

Я надеюсь, что к моменту моего ухода из клуба все признают, что я действительно смог многое привнести и дать этой команде. Я также надеюсь, что это будут несколько хороших лет. Не сомневайтесь, что я каждый день буду отдавать все ради этого клуба».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
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