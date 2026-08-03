Валерий Бондарь назвал виновника пропущенного гола от Кудровки

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь объяснил провал обороны при угловом «Кудровки» в матче первого тура Премьер-лиги (5:1).

– Пропущенный гол. Я пересматривал его 10 раз на телефоне. Потому что при всем уважении к «Кудровке» команда высокого уровня не имеет права так просто проигрывать борьбу, где два футболиста свободны и пробивают, расстреливая вратаря. Кто должен был играть? Я так понимаю, вы играете персонально, да?

– Вообще мы играем персонально, и нам пишут, с кем должен играть игрок, – заявил Бондарь, отвечая на вопросы Юрия Вирта. – Если не ошибаюсь, Мендоса стал на подборе, а он должен был брать другого игрока. Не по тому игроку, который у него стоит на подборе, а именно того игрока, кто был в штрафной площадке, поэтому получилась такая ситуация, что у них было больше игроков в штрафной площадке, чем у нас. Поэтому, конечно, мы не должны допускать таких ошибок, и должен был счет становиться 1:1.