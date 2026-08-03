Челси договорился о продаже игрока сборной Англии в клуб ЛЧ
Трево Чалоба станет игроком Комо
Английский центральный защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба в ближайшее время перейдет в итальянский «Комо», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, трансфер 26-летнего футболиста обойдется клубу Серии А в 30 миллионов евро. Еще 6 миллионов евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.
Также «синие» получат процент от будущей продажи игрока.
В сезоне 2025/26 Трево Чалоба провёл 47 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бронзового призёра чемпионата мира 2026 года в 40 миллионов евро.
Ранее «Челси» подписал Валентина Барко.
🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Como reach verbal agreement to sign Trevoh Chalobah from Chelsea, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026
Club to club agreement in place at €30m fixed fee, €6m add-ons and sell-on clause for the English centre back.
Chalobah wanted Italy + ready for UCL football. pic.twitter.com/YH5iRPRPV1
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