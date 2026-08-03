Челси договорился о продаже игрока сборной Англии в клуб ЛЧ

Английский центральный защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба в ближайшее время перейдет в итальянский «Комо», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 26-летнего футболиста обойдется клубу Серии А в 30 миллионов евро. Еще 6 миллионов евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.

Также «синие» получат процент от будущей продажи игрока.

В сезоне 2025/26 Трево Чалоба провёл 47 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бронзового призёра чемпионата мира 2026 года в 40 миллионов евро.

Ранее «Челси» подписал Валентина Барко.