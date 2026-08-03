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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 16:45 | Обновлено 03 августа 2026, 17:06
1271
0

ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение в клуб. Карпаты подписали молодого вратаря

Герета вернулся в состав львовской команды

03 августа 2026, 16:45 | Обновлено 03 августа 2026, 17:06
1271
0
ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение в клуб. Карпаты подписали молодого вратаря
ФК Карпаты. Юрий-Владимир Герета
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Клуб УПЛ Карпаты объявил о подписании контракта с вратарем Юрием-Владимиром Геретой. 22-летний игрок получил договор на три сезона.

Герета является воспитанником Карпат, однако в 2020 году перебрался в Рух.

Юрий-Владимир выступал за юношескую и первую команды Руха, а также за различные юношеские сборные Украины.

Летом Карпаты продали основного вратаря Назара Домчака.

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Юрий-Владимир Герета Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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