Украина. Премьер лига03 августа 2026, 16:45 | Обновлено 03 августа 2026, 17:06
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ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение в клуб. Карпаты подписали молодого вратаря
Герета вернулся в состав львовской команды
03 августа 2026, 16:45 | Обновлено 03 августа 2026, 17:06
1271
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Клуб УПЛ Карпаты объявил о подписании контракта с вратарем Юрием-Владимиром Геретой. 22-летний игрок получил договор на три сезона.
Герета является воспитанником Карпат, однако в 2020 году перебрался в Рух.
Юрий-Владимир выступал за юношескую и первую команды Руха, а также за различные юношеские сборные Украины.
Летом Карпаты продали основного вратаря Назара Домчака.
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