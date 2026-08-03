ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение в клуб. Карпаты подписали молодого вратаря

Клуб УПЛ Карпаты объявил о подписании контракта с вратарем Юрием-Владимиром Геретой. 22-летний игрок получил договор на три сезона.

Герета является воспитанником Карпат, однако в 2020 году перебрался в Рух.

Юрий-Владимир выступал за юношескую и первую команды Руха, а также за различные юношеские сборные Украины.

Летом Карпаты продали основного вратаря Назара Домчака.