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WTA
03 августа 2026, 15:43 | Обновлено 03 августа 2026, 16:21
1034
0

Определены первые соперницы Свитолиной и Костюк на тысячнике в Торонто

Элина сыграет против Джессики Бузас Манейро, а Марта поборется с Кэтрин Себов

03 августа 2026, 15:43 | Обновлено 03 августа 2026, 16:21
1034
0
Определены первые соперницы Свитолиной и Костюк на тысячнике в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Лидеры украинского женского теннисистка – Элина Свитолина (WTA 10) и Марта Костюк (WTA 11) – узнали первых соперниц на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто.

Свитолина и Костюк получили девятый и десятый номера посева, пропустив первый раунд. Во втором круге Элина встретится с Джессикой Бузас Манейро (Испания, WTA 59), а Марта поборется с Кэтрин Себов (Канада, WTA 231).

Бузас Манейро на старте соревнований одолела Ариану Арсено (Канада, WTA 407), а Себов прошла Аои Ито (Япония, WTA 235).

WTA 1000 Торонто. Хард, 1/64 финала

  • Джессика Бузас Манейро (Испания) – Ариана Арсено (Канада) [WC] – 6:2, 6:4
  • Аои Ито (Япония) [Q] – Кэтрин Себов (Канада) [WC] – 3:6, 4:6

Ранее Свитолина трижды играла против Бузас Манейро и трижды одержала победу. В прошлом сезоне Джессика дошла до четвертьфинала канадского тысячника, который проходил в Монреале.

Костюк встречалась с Сeбов только один раз – в 2021 году Марта переиграла Кэтрин на соревнованиях WTA 250 в Чикаго.

Соперницы украинок на тысячнике в Торонто:

  • R2: Элина Свитолина [9] – Джессика Боусас Манейро
  • R2: Марта Костюк [10] – Кетрин Себов [WC]
  • R1: Александра Олейникова – Каролина Плишкова
  • R1: Ангелина Калинина – Анна Бондар
  • R1: Юлия Стародубцева – Майя Джойнт [Q]
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Кэтрин Себов Джессика Бузас Манейро Элина Свитолина Марта Костюк WTA Торонто Аои Ито
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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