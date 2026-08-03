Определены первые соперницы Свитолиной и Костюк на тысячнике в Торонто

Лидеры украинского женского теннисистка – Элина Свитолина (WTA 10) и Марта Костюк (WTA 11) – узнали первых соперниц на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто.

Свитолина и Костюк получили девятый и десятый номера посева, пропустив первый раунд. Во втором круге Элина встретится с Джессикой Бузас Манейро (Испания, WTA 59), а Марта поборется с Кэтрин Себов (Канада, WTA 231).

Бузас Манейро на старте соревнований одолела Ариану Арсено (Канада, WTA 407), а Себов прошла Аои Ито (Япония, WTA 235).

WTA 1000 Торонто. Хард, 1/64 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Ариана Арсено (Канада) [WC] – 6:2, 6:4

(Испания) – Ариана Арсено (Канада) [WC] – 6:2, 6:4 Аои Ито (Япония) [Q] – Кэтрин Себов (Канада) [WC] – 3:6, 4:6

Ранее Свитолина трижды играла против Бузас Манейро и трижды одержала победу. В прошлом сезоне Джессика дошла до четвертьфинала канадского тысячника, который проходил в Монреале.

Костюк встречалась с Сeбов только один раз – в 2021 году Марта переиграла Кэтрин на соревнованиях WTA 250 в Чикаго.

Соперницы украинок на тысячнике в Торонто: