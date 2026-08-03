Звездный игрок Эпицентра рискует не сыграть против Шахтера

В конце первого тайма стартового поединка чемпионата УПЛ с «Оболонью» защитник «Эпицентра» Валерий Лучкевич из-за повреждения передней поверхности бедра вынужден был попросить замену.

Как стало известно Sport.ua, только после МРТ появится конкретика по поводу того, насколько выбыл один из лидеров «Эпицентра». Но его участие в поединке 2-го тура с «Шахтером», который состоится 9 августа в Каменце-Подольском, находится под вопросом.

Остальные одноклубники Лучкевича – в строю.

Ранее полузащитник «Эпицентра» рассказал о победе над «Оболонью».