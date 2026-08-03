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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 14:57 | Обновлено 03 августа 2026, 14:58
375
0

Звездный игрок Эпицентра рискует не сыграть против Шахтера

Валерий Лучкевич травмировался в первом туре УПЛ

03 августа 2026, 14:57 | Обновлено 03 августа 2026, 14:58
375
0
Звездный игрок Эпицентра рискует не сыграть против Шахтера
ФК Эпицентр. Валерий Лучкевич
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В конце первого тайма стартового поединка чемпионата УПЛ с «Оболонью» защитник «Эпицентра» Валерий Лучкевич из-за повреждения передней поверхности бедра вынужден был попросить замену.

Как стало известно Sport.ua, только после МРТ появится конкретика по поводу того, насколько выбыл один из лидеров «Эпицентра». Но его участие в поединке 2-го тура с «Шахтером», который состоится 9 августа в Каменце-Подольском, находится под вопросом.

Остальные одноклубники Лучкевича – в строю.

Ранее полузащитник «Эпицентра» рассказал о победе над «Оболонью».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Оболонь Эпицентр - Шахтер травма Валерий Лучкевич
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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