Украина. Премьер лига03 августа 2026, 14:57 | Обновлено 03 августа 2026, 14:58
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Звездный игрок Эпицентра рискует не сыграть против Шахтера
Валерий Лучкевич травмировался в первом туре УПЛ
03 августа 2026, 14:57 | Обновлено 03 августа 2026, 14:58
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В конце первого тайма стартового поединка чемпионата УПЛ с «Оболонью» защитник «Эпицентра» Валерий Лучкевич из-за повреждения передней поверхности бедра вынужден был попросить замену.
Как стало известно Sport.ua, только после МРТ появится конкретика по поводу того, насколько выбыл один из лидеров «Эпицентра». Но его участие в поединке 2-го тура с «Шахтером», который состоится 9 августа в Каменце-Подольском, находится под вопросом.
Остальные одноклубники Лучкевича – в строю.
Ранее полузащитник «Эпицентра» рассказал о победе над «Оболонью».
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