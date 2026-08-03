Украина. Премьер лига03 августа 2026, 14:29 | Обновлено 03 августа 2026, 14:59
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Руслан Ротань отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
Наставник житомирян одержал 50-ю победу на тренерском посту в УПЛ
03 августа 2026, 14:29 | Обновлено 03 августа 2026, 14:59
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Победа «Полесья» над «Черноморцем» (2:1) стала юбилейной для наставника житомирян. Руслан Ротань отпраздновал 50-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины. 31 раз в 77 матчах (40,3%) добивалась успеха под его руководством «Александрия» и 19 в 31-м (61,3%) – «Полесье». Подопечные Ротаня брали верх над 20 командам элитного дивизиона. При этом чаще других побеждали «Кривбасс» – 5 раз, «Ворсклу», «Колос» и «Оболонь» – по 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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