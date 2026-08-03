ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала украинца, который играл в чемпионате Италии

Полузащитник сборной Украины U-19 Демьян Есин продолжит карьеру в Премьер-лиге – о трансфере талантливого игрока официально объявила «Кудровка».

«Наш клуб подписал полноценное соглашение с 19-летним украинским полузащитником Демьяном Есиным. Хавбек провел два года в структуре академии итальянского «Торино».

Последним клубом футболиста был «Кальви Ноале». Всего в итальянских молодежных лигах сыграл 49 матчей: забил два гола и сделал шесть ассистов. В активе игрока шесть поединков в составе юношеской сборной Украины U-19.

Демьян – сын экс-полузащитника «Шахтера», «Мариуполя» и «Ворсклы» Дмитрия Есина, который провел в Украинской Премьер-лиге 232 матча.

Желаем молодому игроку прогрессировать вместе с «Кудровкой», – обратилась к футболисту пресс-служба украинской команды.