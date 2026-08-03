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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 12:41 | Обновлено 03 августа 2026, 13:08
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ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала украинца, который играл в чемпионате Италии

Талантливый полузащитник Демьян Есин продолжит карьеру в Украинской Премьер-лиге

03 августа 2026, 12:41 | Обновлено 03 августа 2026, 13:08
1054
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ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала украинца, который играл в чемпионате Италии
ФК Кудровка. Демьян Есин
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Полузащитник сборной Украины U-19 Демьян Есин продолжит карьеру в Премьер-лиге – о трансфере талантливого игрока официально объявила «Кудровка».

«Наш клуб подписал полноценное соглашение с 19-летним украинским полузащитником Демьяном Есиным. Хавбек провел два года в структуре академии итальянского «Торино».

Последним клубом футболиста был «Кальви Ноале». Всего в итальянских молодежных лигах сыграл 49 матчей: забил два гола и сделал шесть ассистов. В активе игрока шесть поединков в составе юношеской сборной Украины U-19.

Демьян – сын экс-полузащитника «Шахтера», «Мариуполя» и «Ворсклы» Дмитрия Есина, который провел в Украинской Премьер-лиге 232 матча.

Желаем молодому игроку прогрессировать вместе с «Кудровкой», – обратилась к футболисту пресс-служба украинской команды.

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Кудровка Демьян Есин Торино трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ФК Кудровка
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Ех, не Довбик 😑
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