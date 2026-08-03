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  4. БАРТУЛОВИЧ: «Гаджиев? Его можно было выпустить и немного раньше»
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 12:27 | Обновлено 03 августа 2026, 12:28
79
0

БАРТУЛОВИЧ: «Гаджиев? Его можно было выпустить и немного раньше»

Тренер «Харькова» оценил игру молодого полузащитника

03 августа 2026, 12:27 | Обновлено 03 августа 2026, 12:28
79
0
БАРТУЛОВИЧ: «Гаджиев? Его можно было выпустить и немного раньше»
ФК Харьков. Рамик Гаджиев
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Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович прокомментировал результативный выход на замену Рамика Гаджиева в матче первого тура УПЛ с «Вересом» – 1:0.

«Харьков» провел первый матч в УПЛ после ребрендинга и одержал минимальную победу благодаря голу Гаджиева, который является уроженцем города.

– Рамик Гаджиев, вышедший на замену, забил победный гол. Какие конкретные задачи вы ставили перед ним, выпуская на поле?

– Когда выпускаешь на поле атакующего игрока, а команда еще не забила, всегда ждешь, что он добавит остроты впереди. Это может быть забитый мяч, результативная передача или любое другое решающее действие. Рамик знал, чего мы от него ожидаем. Хорошо, что он воспользовался своим шансом, забил решающий гол и принес команде победу.

– Рамик провел на поле около 15 минут. Не возникало ли мысли выпустить его немного раньше?

– Его можно было выпустить и немного раньше. Но самое главное, что он вышел на поле, сделал то, что было нужно команде, и помог добыть победу.

Следующий матч команда Младена Бартуловича проведет в понедельник, 10 августа, когда в рамках второго тура УПЛ сыграет на выезде с «Полесьем».

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Рамик Гаджиев Младен Бартулович Харьков Верес Ровно Харьков - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
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