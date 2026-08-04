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  4. Наставник Тоттенхэма обещает трансферную бомбу. Хотят топ-игрока
Англия
04 августа 2026, 15:51 | Обновлено 04 августа 2026, 16:12
467
0

Наставник Тоттенхэма обещает трансферную бомбу. Хотят топ-игрока

Могут подписать Гакпо

04 августа 2026, 15:51 | Обновлено 04 августа 2026, 16:12
467
0
Наставник Тоттенхэма обещает трансферную бомбу. Хотят топ-игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо
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Наставник Тоттенхэма Роберто Де Дзерби недавно заявил, что лондонский клуб до конца августа может оформить «трансферную бомбу», подписав известного игрока.

По информации СМИ, таким футболистом может стать атакующий хавбек Ливерпуля и сборной Нидерландов Коди Гакпо.

Тоттенхэм попробует заполучить игрока, несмотря на то, что его контракт истекает только в 2030 году.

Гакпо в прошлом сезоне забил 9 голов и сделал 6 ассистов.

Тоттенхэм этим летом установил клубный трансферный рекорд, подписав Сандро Тонали за 100 миллионов фунтов.

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Коди Гакпо Тоттенхэм Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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