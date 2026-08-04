Наставник Тоттенхэма обещает трансферную бомбу. Хотят топ-игрока

Наставник Тоттенхэма Роберто Де Дзерби недавно заявил, что лондонский клуб до конца августа может оформить «трансферную бомбу», подписав известного игрока.

По информации СМИ, таким футболистом может стать атакующий хавбек Ливерпуля и сборной Нидерландов Коди Гакпо.

Тоттенхэм попробует заполучить игрока, несмотря на то, что его контракт истекает только в 2030 году.

Гакпо в прошлом сезоне забил 9 голов и сделал 6 ассистов.

Тоттенхэм этим летом установил клубный трансферный рекорд, подписав Сандро Тонали за 100 миллионов фунтов.