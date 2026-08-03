ЛНЗ наказан за матч с Гентом. УЕФА оштрафовал клуб и закрыл трибуны

Контрольно-дисциплинарный и этический орган УЕФА (CEDB) назначил наказание для украинского клуба ЛНЗ за нарушение регламента в первом матче против «Гента» во 2-м раунде отбора Лиги конференций.

Команды провели матч 23 июля на стадионе «Orlen Arena» в Плоцке (Польша). Та встреча завершилась вничью – 0:0.

После матча УЕФА обратила внимание на два нарушения:

Расизм и дискриминационное поведение со стороны болельщиков, Ст. 14(2) Дисциплинарного регламента УЕФА (DR)

Минимальные медицинские требования, Медицинский персонал, Ст. 15(02) Медицинского регламента УЕФА

В результате ЛНЗ обязали выплатить штраф в размере 10 000 евро, а также частично закрыли стадион на следующий номинально домашний матч клуба в еврокубках: ограничение коснется 10% мест на арене.

За несоблюдение минимальных медицинских требований наказание оказалось значительно мягче – клуб получил лишь устное предупреждение.

Напомним, что ЛНС вылетел из Лиги конференций. Украинский клуб в ответном матче снова сыграл вничью с «Гентом», но проиграл по пенальти (0:0, 2:4).