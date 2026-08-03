Тренер Шахтера: «Чемпионат выглядит довольно необычно»
Карло Николини дал прогноз на новый сезон Серии А
Тренер по физической подготовке «Шахтера» Карло Николини поделился ожиданиями от нового сезона Серии А и назвал фаворита в борьбе за чемпионский титул.
«Чемпионат выглядит довольно необычно. Меня очень удивит, если «Ювентус» и «Милан» снова провалят сезон. Такие клубы не могут постоянно ошибаться и оставаться без Лиги чемпионов. Готовы ли они уже сейчас конкурировать с «Интером» – сказать сложно. Посмотрим, чем завершится трансферное окно. Пока именно «Интер» остается фаворитом благодаря самому крепкому и наиболее сыгранному составу, тогда как остальные команды все еще находятся в процессе построения», – сказал Николини.
Новый сезон Серии А стартует 22 августа матчами «Интер» – «Монца» и «Удинезе» – «Комо».
Ранее Карло Николини поделился мыслями относительно интереса со стороны туринского «Ювентуса» к Анатолию Трубину.
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