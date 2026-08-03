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Италия
03 августа 2026, 10:35 | Обновлено 03 августа 2026, 10:36
179
0

Тренер Шахтера: «Чемпионат выглядит довольно необычно»

Карло Николини дал прогноз на новый сезон Серии А

03 августа 2026, 10:35 | Обновлено 03 августа 2026, 10:36
179
0
Тренер Шахтера: «Чемпионат выглядит довольно необычно»
ФК Шахтер. Карло Николини
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Тренер по физической подготовке «Шахтера» Карло Николини поделился ожиданиями от нового сезона Серии А и назвал фаворита в борьбе за чемпионский титул.

«Чемпионат выглядит довольно необычно. Меня очень удивит, если «Ювентус» и «Милан» снова провалят сезон. Такие клубы не могут постоянно ошибаться и оставаться без Лиги чемпионов. Готовы ли они уже сейчас конкурировать с «Интером» – сказать сложно. Посмотрим, чем завершится трансферное окно. Пока именно «Интер» остается фаворитом благодаря самому крепкому и наиболее сыгранному составу, тогда как остальные команды все еще находятся в процессе построения», – сказал Николини.

Новый сезон Серии А стартует 22 августа матчами «Интер» – «Монца» и «Удинезе» – «Комо».

Ранее Карло Николини поделился мыслями относительно интереса со стороны туринского «Ювентуса» к Анатолию Трубину.

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Карло Николини Серия A Шахтер Донецк чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: Tuttojuve
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