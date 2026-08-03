ФОТО. Клубная идентичность. Новая форма Кудровки на сезон 2026/27
Отдельное внимание уделили вратарям
Украинский клуб «Кудровка» презентовал новую игровую форму на сезон-2026/27, разработанную совместно с техническим партнером Kelme.
Для домашнего комплекта выбрали синий цвет, а гостевую форму выполнили в белом цвете с голубыми рукавами.
Большинство матчей нового сезона «Кудровка» проведет именно в синей экипировке, которая подчеркивает клубную идентичность.
Особое внимание при подготовке к сезону уделили вратарской форме. Голкиперы получат сразу два комплекта – фиолетовый и голубой.
В первом матче сезона «Кудровка» встретится с «Шахтером». Поединок пройдет 3 августа на «Арене Львов».
ФОТО. Клубная идентичность. Новая форма Кудровки на сезон 2026/27
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