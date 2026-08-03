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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 07:53 | Обновлено 03 августа 2026, 07:54
416
0

ФОТО. Клубная идентичность. Новая форма Кудровки на сезон 2026/27

Отдельное внимание уделили вратарям

03 августа 2026, 07:53 | Обновлено 03 августа 2026, 07:54
416
0
ФОТО. Клубная идентичность. Новая форма Кудровки на сезон 2026/27
ФК Кудровка
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Украинский клуб «Кудровка» презентовал новую игровую форму на сезон-2026/27, разработанную совместно с техническим партнером Kelme.

Для домашнего комплекта выбрали синий цвет, а гостевую форму выполнили в белом цвете с голубыми рукавами.

Большинство матчей нового сезона «Кудровка» проведет именно в синей экипировке, которая подчеркивает клубную идентичность.

Особое внимание при подготовке к сезону уделили вратарской форме. Голкиперы получат сразу два комплекта – фиолетовый и голубой.

В первом матче сезона «Кудровка» встретится с «Шахтером». Поединок пройдет 3 августа на «Арене Львов».

ФОТО. Клубная идентичность. Новая форма Кудровки на сезон 2026/27

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Андрей Витренко Источник: ФК Кудровка
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