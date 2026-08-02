Защитник Реала объяснил, почему решил продолжить карьеру в Италии

Испанский защитник Виктор Вальдепеньяс прокомментировал свой переход в «Фиорентину» из мадридского «Реала».

– Насколько ты в восторге?

– По шкале от 1 до 10 — 20!

– Тебе нравится Флоренция? Ты уже успел осмотреть город?

– У меня ещё не было много времени, чтобы осмотреть город, но люди говорили мне, что Флоренция – замечательный город, и я очень хочу познакомиться с ним поближе.

– Что ты думаешь о «Рокко Б. Коммиссо Виола Парк»?

– Судя по тому, что я видел, инфраструктура выглядит великолепно.

– Что убедило тебя перейти в «Фиорентину»?

– Опыт, которым поделились со мной игроки, выступавшие здесь. Похоже, это клуб с богатой историей, и хотя я ещё молод, я хорошо о нём знаю. Именно сочетание советов других и моего личного опыта побудило меня приехать сюда.

– С какими игроками ты общался?

– С Борха Валеро.

– Если вспомнить «Фиорентину» и игроков, выступавших за этот клуб, кто приходит вам на ум?

– Борха Валеро, без сомнения.

– На какой позиции вы играете?

– Левый защитник и центральный защитник.

– Есть ли у тебя какие-то предпочтения?

– Я предпочитаю позицию левого защитника.

– Мы знаем о твоей скорости, но какие еще у тебя есть сильные стороны?

– Я агрессивен, как это обычно бывает у защитников. Я силен технически и тактически.

– Ты с нетерпением ждешь начала сезона?

– Я с нетерпением жду – не могу дождаться.

– Есть ли у тебя какое-то послание для болельщиков «Фиорентины»?

– Я очень счастлив быть здесь. Не могу дождаться нашего первого матча в чемпионате и встречи со всеми на стадионе. Forza Viola!