Защитник Реала объяснил, почему решил продолжить карьеру в Италии
Виктор Вальдепеньяс перешел в Фиорентину
Испанский защитник Виктор Вальдепеньяс прокомментировал свой переход в «Фиорентину» из мадридского «Реала».
– Насколько ты в восторге?
– По шкале от 1 до 10 — 20!
– Тебе нравится Флоренция? Ты уже успел осмотреть город?
– У меня ещё не было много времени, чтобы осмотреть город, но люди говорили мне, что Флоренция – замечательный город, и я очень хочу познакомиться с ним поближе.
– Что ты думаешь о «Рокко Б. Коммиссо Виола Парк»?
– Судя по тому, что я видел, инфраструктура выглядит великолепно.
– Что убедило тебя перейти в «Фиорентину»?
– Опыт, которым поделились со мной игроки, выступавшие здесь. Похоже, это клуб с богатой историей, и хотя я ещё молод, я хорошо о нём знаю. Именно сочетание советов других и моего личного опыта побудило меня приехать сюда.
– С какими игроками ты общался?
– С Борха Валеро.
– Если вспомнить «Фиорентину» и игроков, выступавших за этот клуб, кто приходит вам на ум?
– Борха Валеро, без сомнения.
– На какой позиции вы играете?
– Левый защитник и центральный защитник.
– Есть ли у тебя какие-то предпочтения?
– Я предпочитаю позицию левого защитника.
– Мы знаем о твоей скорости, но какие еще у тебя есть сильные стороны?
– Я агрессивен, как это обычно бывает у защитников. Я силен технически и тактически.
– Ты с нетерпением ждешь начала сезона?
– Я с нетерпением жду – не могу дождаться.
– Есть ли у тебя какое-то послание для болельщиков «Фиорентины»?
– Я очень счастлив быть здесь. Не могу дождаться нашего первого матча в чемпионате и встречи со всеми на стадионе. Forza Viola!
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