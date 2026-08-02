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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Реала
Италия
02 августа 2026, 23:56 |
223
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Реала

Виктор Вальдепеньяс сменил клубную прописку

02 августа 2026, 23:56 |
223
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Реала
ФК Фиорентина. Виктор Вальдепеньяс
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«Фиорентина» официально объявила о подписании контракта с испанским центральным защитником мадридского «Реала» Виктором Вальдепеньясом.

Условия сотрудничества между клубом и 18-летним футболистом не сообщаются.

Сумма трансфера официально не разглашается, но по информации СМИ «фиалки» заплатили 8 миллионов евро за 50% прав на игрока.

В сезоне 2025/26 Виктор Вальдепеньяс провёл 1 матч за основную команду мадридского «Реала», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» подпишет Жоау Мариу.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Фиорентина
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