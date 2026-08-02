ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Реала
Виктор Вальдепеньяс сменил клубную прописку
«Фиорентина» официально объявила о подписании контракта с испанским центральным защитником мадридского «Реала» Виктором Вальдепеньясом.
Условия сотрудничества между клубом и 18-летним футболистом не сообщаются.
Сумма трансфера официально не разглашается, но по информации СМИ «фиалки» заплатили 8 миллионов евро за 50% прав на игрока.
В сезоне 2025/26 Виктор Вальдепеньяс провёл 1 матч за основную команду мадридского «Реала», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» подпишет Жоау Мариу.
Víctor Valdepeñas entra a far parte della nostra Storia 💜⚜️ pic.twitter.com/EWssvI6Uss— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2026
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