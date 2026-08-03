Такого Ярмоленко вы еще не видели. Футболист поддержал новый тренд

Лидер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился с подписчиками архивным снимком, присоединившись к популярному флешмобу You Mini, You Now.

Футболист опубликовал в своём Instagram коллаж, на котором рядом разместил детскую фотографию и современное фото. На первом снимке будущий вингер позирует у новогодней ёлки, а на втором – во время официальной фотосессии УЕФА перед Евро-2024.

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Напомним, Ярмоленко является одним из самых успешных футболистов в истории «Динамо». После перехода в киевский клуб в 2006 году он стал настоящей легендой команды, проведя более 430 матчей, забив 169 голов и отдав 97 результативных передач.