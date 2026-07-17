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  4. Андрей Ярмоленко сравнялся с Дарио Срной по матчам в Лиге Европы
Лига Европы
17 июля 2026, 12:40 | Обновлено 17 июля 2026, 12:41
348
0

Андрей Ярмоленко сравнялся с Дарио Срной по матчам в Лиге Европы

36-летний хавбек провел 50-й матч в Лиге Европы в рядах «Динамо»

17 июля 2026, 12:40 | Обновлено 17 июля 2026, 12:41
348
0
Андрей Ярмоленко сравнялся с Дарио Срной по матчам в Лиге Европы
ФК Динамо
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Матч с «Университатей» оказался 50-м для Андрея Ярмоленко в Лиге Европы в рядах «Динамо». Став первым из динамовцев, достигшим этого рубежа, 36-летний полузащитник киевлян делит теперь шестую позицию с Дарио Срной в списке топ-гвардейцев украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА). 41 встречу Андрей отыграл на основной стадии ЛЕ, в том числе 14 – в плей-офф, и 9 – в квалификации.

К слову, Виталий Буяльский, для которого матч с румынами стал 46-м в Лиге Европы, сравнялся с Евгением Коноплянкой и делит с ним 10-е место в рейтинге гвардейцев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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