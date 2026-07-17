Андрей Ярмоленко сравнялся с Дарио Срной по матчам в Лиге Европы

Матч с «Университатей» оказался 50-м для Андрея Ярмоленко в Лиге Европы в рядах «Динамо». Став первым из динамовцев, достигшим этого рубежа, 36-летний полузащитник киевлян делит теперь шестую позицию с Дарио Срной в списке топ-гвардейцев украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА). 41 встречу Андрей отыграл на основной стадии ЛЕ, в том числе 14 – в плей-офф, и 9 – в квалификации.

К слову, Виталий Буяльский, для которого матч с румынами стал 46-м в Лиге Европы, сравнялся с Евгением Коноплянкой и делит с ним 10-е место в рейтинге гвардейцев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ