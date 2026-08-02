Экс-игрок Карабаха: «У команды хватит сил и потенциала пройти Динамо»

Бывший вингер «Карабаха», а ныне тренер косовской «Дриты» Седат Саини, спрогнозировал матчи азербайджанцев с «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

– Киевское «Динамо» – сильный, сложившийся коллектив с богатым опытом выступлений в еврокубках. Однако и «Карабах» – команда, которая прекрасно знает, как играть на международной арене. В таких противостояниях решающую роль играют дисциплина и нюансы. Если «Карабаху» удастся навязать свой стиль игры – несмотря на то, что состав команды обновился, – у него хватит сил и потенциала, чтобы преодолеть барьер в виде киевского «Динамо». Уверен, болельщиков ждет очень интересное и напряженное противостояние.

«Динамо» и «Карабах» сыграют 6 и 13 августа.