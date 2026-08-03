Гуцуляк может продолжить карьеру в сенсационном клубе
«Коджаэлиспор» вновь пытается договориться с украинцем
Турецкий «Коджаэлиспор» вернулся к варианту с подписанием украинского вингера Алексея Гуцуляка, которого уже пытался пригласить ранее.
На начальном этапе переговоров стороны не смогли достичь компромисса по финансовым условиям. Клуб отказался от продолжения переговоров из-за высоких зарплатных требований 28-летнего футболиста и фактически закрыл вопрос о его переходе.
Впрочем, за прошедшее время Гуцуляк, несмотря на интерес со стороны других турецких клубов, так и не определился с новым местом продолжения карьеры. Именно это побудило руководство «Коджаэлиспора» вернуться к кандидатуре украинца.
По информации турецких СМИ, клуб уже возобновил контакты с вингером и вновь обсуждает возможные условия сотрудничества.
30 июня у Гуцуляка истек контракт с «волками», и он стал свободным агентом. Всего за «Полесье» Алексей провел 65 матчей, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.
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