Гуцуляк может продолжить карьеру в сенсационном клубе

Турецкий «Коджаэлиспор» вернулся к варианту с подписанием украинского вингера Алексея Гуцуляка, которого уже пытался пригласить ранее.

На начальном этапе переговоров стороны не смогли достичь компромисса по финансовым условиям. Клуб отказался от продолжения переговоров из-за высоких зарплатных требований 28-летнего футболиста и фактически закрыл вопрос о его переходе.

Впрочем, за прошедшее время Гуцуляк, несмотря на интерес со стороны других турецких клубов, так и не определился с новым местом продолжения карьеры. Именно это побудило руководство «Коджаэлиспора» вернуться к кандидатуре украинца.

По информации турецких СМИ, клуб уже возобновил контакты с вингером и вновь обсуждает возможные условия сотрудничества.

30 июня у Гуцуляка истек контракт с «волками», и он стал свободным агентом. Всего за «Полесье» Алексей провел 65 матчей, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.