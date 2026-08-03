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Турция
03 августа 2026, 06:02 |
967
3

Гуцуляк может продолжить карьеру в сенсационном клубе

«Коджаэлиспор» вновь пытается договориться с украинцем

03 августа 2026, 06:02 |
967
3 Comments
Гуцуляк может продолжить карьеру в сенсационном клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк
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Турецкий «Коджаэлиспор» вернулся к варианту с подписанием украинского вингера Алексея Гуцуляка, которого уже пытался пригласить ранее.

На начальном этапе переговоров стороны не смогли достичь компромисса по финансовым условиям. Клуб отказался от продолжения переговоров из-за высоких зарплатных требований 28-летнего футболиста и фактически закрыл вопрос о его переходе.

Впрочем, за прошедшее время Гуцуляк, несмотря на интерес со стороны других турецких клубов, так и не определился с новым местом продолжения карьеры. Именно это побудило руководство «Коджаэлиспора» вернуться к кандидатуре украинца.

По информации турецких СМИ, клуб уже возобновил контакты с вингером и вновь обсуждает возможные условия сотрудничества.

30 июня у Гуцуляка истек контракт с «волками», и он стал свободным агентом. Всего за «Полесье» Алексей провел 65 матчей, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.

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чемпионат Турции по футболу свободный агент Алексей Гуцуляк Коджаэлиспор
Дмитрий Олийченко Источник
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Ключове слово може, а чи стане дуже великі сумніви 
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Кожвенспор😆😆 
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Хто знає, що круче - відомий клуб (Трабзонспор), чи сенсаційний?
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