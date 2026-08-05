Украинского футболиста ждут в основном составе команды АПЛ
Тутерову предсказывают будущее в «Сандерленде»
Британский журналист Бен Тиркелл считает, что украинский футболист Тимур Тутеров может получить возможность проявить себя в основном составе «Сандерленда» в этом сезоне.
По словам журналиста, 20-летний вингер хорошо показал себя в предсезонном матче против «Йорка», где забил красивый гол, после чего получил новый контракт с клубом.
Тиркелл отметил, что из-за большого количества матчей в сезоне и участия «Сандерленда» в еврокубках Тутеров может получить свой шанс в составе основной команды.
Украинец присоединился к клубу в 2023 году из «Колоса» и выступал за молодежную команду. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за «Эксетер Сити», где забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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