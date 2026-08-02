Экс-форвард сборной Украины: «У Мальдеры не должно быть поблажек Мудрику»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, следует ли в середине сентября ожидать вызова вингера «Челси» Михаила Мудрика в главную команду страны для участия в Лиге наций.

«Конечно, я доволен, что самый плохой период в карьере Михаила Мудрика уже позади. Все же почти два года без футбола – это очень серьезно.

Дальше – одни вопросы, на которые пока не находишь ответов: насколько быстро Мудрик сможет выйти на привычный уровень, рассчитывает ли на него «Челси», или позаботится о том, чтобы на правах аренды он был обеспечен игровой практикой в ​​менее статусной команде. Ведь сейчас для украинца главное – постоянно играть.

Я не буду оригинальным, если скажу, что у «Челси» очень острая конкуренция за место в стартовом составе, и вряд ли новый главный тренер Хаби Алонсо устроит для Михаила некий льготный режим. Он отвечает за результат, поэтому будут играть самые сильные на данный момент. Вот почему многое будет зависеть от самого Мудрика, прежде всего от того, готов ли он будет ментально к выступлениям в сильнейшей лиге мира – АПЛ. Это большой вызов, и с Михаила будут строго спрашивать за каждую ошибку.

На мой взгляд, и с сентябрьским вызовом Мудрика в национальную сборную Украины для участия в Лиге наций следует отталкиваться от спортивной составляющей. Он не должен занимать чужое место. Если сумеет быстро доказать свою профпригодность, то никаких вопросов не возникнет. Но о каких-то поблажках не может быть даже речи».

Ранее Михаил Мудрик услышал откровенный вердикт от Алонсо после своего камбэка.