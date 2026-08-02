ЛИТВИНЕНКО: «Здесь самолеты над домом летают, думаешь: а не шахед ли это»

Полузащитник Иван Литвиненко, который летом сменил «Харьков» на «Жальгирис», поделился впечатлениями от нового клуба.

– Надо понимать, что «Жальгирис» – самый легендарный клуб Литвы, поэтому здесь все на солидном уровне – от клуба и стадиона до медийной презентации и болельщиков. Люди очень вежливые. Клуб создает все условия, помогает с документами и другим. Европа – это непросто, чтобы снять жилье или открыть счет в банке, нужно пройти миллион процессов и куда-то прийти, что-то получить, что-то записать.

‒ Какой, прежде всего, контраст по сравнению с Украиной?

‒ Скажу честно, такого спокойного сна, как сейчас, я не имел за время жизни в Украине во время войны. Здесь жизнь идет, люди не чувствовали никогда того, что испытывают украинцы, а мы уже настолько к этому привыкли, что есть комендантский час, обстрелы и другие нюансы. А тут самолеты над домом летают, иногда просыпаешься с мыслью: а не шахед ли это? Поэтому, когда вариант с «Жальгирисом» возник, я понимал, что для моего сына, для моей семьи и для меня в такое время – это было бы очень хорошо.