Французский «ПСЖ» активизировал работу над трансфером вратаря «Пармы» Дзиона Судзуки.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, парижский клуб уже направил итальянцам официальное предложение. Общая сумма сделки может составить 33 млн евро с учётом бонусов.

Сообщается, что «ПСЖ» на данный момент опережает туринский «Ювентус» в борьбе за 23-летнего голкипера. В «Парме» готовы продолжить переговоры и рассматривают возможность завершения трансфера.

Дзион Судзуки в сезоне 2025/26 провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 30 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.