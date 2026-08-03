Сафонов – до свидания. ПСЖ нашел основного вратаря
Парижане готовы заплатить 33 млн евро за Судзуки
Французский «ПСЖ» активизировал работу над трансфером вратаря «Пармы» Дзиона Судзуки.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, парижский клуб уже направил итальянцам официальное предложение. Общая сумма сделки может составить 33 млн евро с учётом бонусов.
Сообщается, что «ПСЖ» на данный момент опережает туринский «Ювентус» в борьбе за 23-летнего голкипера. В «Парме» готовы продолжить переговоры и рассматривают возможность завершения трансфера.
Дзион Судзуки в сезоне 2025/26 провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 30 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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