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  4. Сафонов – до свидания. ПСЖ нашел основного вратаря
Франция
03 августа 2026, 00:32 |
687
0

Сафонов – до свидания. ПСЖ нашел основного вратаря

Парижане готовы заплатить 33 млн евро за Судзуки

03 августа 2026, 00:32 |
687
0
Сафонов – до свидания. ПСЖ нашел основного вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Дзион Судзуки
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Французский «ПСЖ» активизировал работу над трансфером вратаря «Пармы» Дзиона Судзуки.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, парижский клуб уже направил итальянцам официальное предложение. Общая сумма сделки может составить 33 млн евро с учётом бонусов.

Сообщается, что «ПСЖ» на данный момент опережает туринский «Ювентус» в борьбе за 23-летнего голкипера. В «Парме» готовы продолжить переговоры и рассматривают возможность завершения трансфера.

Дзион Судзуки в сезоне 2025/26 провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 30 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Ювентус Парма трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Фабрицио Романо Дзион Судзуки
Дмитрий Олийченко Источник: Фабрицио Романо
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