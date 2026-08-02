ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус приобрел таланта, заявившего о себе на ЧМ-2026
Керим Алайбегович – новый игрок туринского клуба
Итальянский «Ювентус» официально усилился талантливым вингером «Байера» Керимом Алайбеговичем.
Трансфер 18-летнего футболиста обошелся «Ювентусу» в 30 миллионов евро, которые клуб будет выплачивать в течение 4 лет.
В договоре присутствует опция возможных расходов в размере 2 миллионов евро. Предусмотрены также до 5 миллионов за достижения Керима.
Алайбегович подписал контракт с «Ювентусом» на 5 сезонов – до лета 2031 года.
Весь прошлый сезон Керим провел в австрийском «РБ Зальцбург», за который отыграл 44 матча: 13 голов и шесть ассистов.
Интересно, что для вингера трансфер в «Ювентус» стал вторым этим летом. Лишь в июне «Байер» вернул Алайбеговича назад за 8 миллионов евро.
В свои 18 лет Алайбегович уже дебютировал на чемпионате мира, где представлял сборную Боснии и Герцеговины. На турнире вингер сыграл четыре матча и забил один мяч.
Ufficiale | Kerim Alajbegović è un nuovo giocatore della Juventus ✍🏻— JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2026
Benvenuto!⚪️⚫️🇧🇦 I dettagli dell’accordo ➡️ https://t.co/81rMoSeB2W
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📸✍🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/NrAL5SpyqZ— JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2026
La prima intervista in ⚪️⚫️ per Kerim 🎙️— JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2026
Ascoltala qui 📹 https://t.co/0oY72tRe5Q pic.twitter.com/8P17Zb0OvR
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