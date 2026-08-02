ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус приобрел таланта, заявившего о себе на ЧМ-2026

Итальянский «Ювентус» официально усилился талантливым вингером «Байера» Керимом Алайбеговичем.

Трансфер 18-летнего футболиста обошелся «Ювентусу» в 30 миллионов евро, которые клуб будет выплачивать в течение 4 лет.

В договоре присутствует опция возможных расходов в размере 2 миллионов евро. Предусмотрены также до 5 миллионов за достижения Керима.

Алайбегович подписал контракт с «Ювентусом» на 5 сезонов – до лета 2031 года.

Весь прошлый сезон Керим провел в австрийском «РБ Зальцбург», за который отыграл 44 матча: 13 голов и шесть ассистов.

Интересно, что для вингера трансфер в «Ювентус» стал вторым этим летом. Лишь в июне «Байер» вернул Алайбеговича назад за 8 миллионов евро.

В свои 18 лет Алайбегович уже дебютировал на чемпионате мира, где представлял сборную Боснии и Герцеговины. На турнире вингер сыграл четыре матча и забил один мяч.

Ufficiale | Kerim Alajbegović è un nuovo giocatore della Juventus ✍🏻



Benvenuto!⚪️⚫️🇧🇦 I dettagli dell’accordo ➡️ https://t.co/81rMoSeB2W



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