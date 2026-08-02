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Украина. Первая лига
02 августа 2026, 16:40 | Обновлено 02 августа 2026, 16:45
1231
0

Бывший игрок Динамо травмировался в первом туре УПЛ

Тренер «Эпицентра» был вынужден заменить Валерия Лучкевича

02 августа 2026, 16:40 | Обновлено 02 августа 2026, 16:45
1231
0
Бывший игрок Динамо травмировался в первом туре УПЛ
Скриншот. Валерий Лучкевич
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30-летний защитник «Эпицентра» Валерий Лучкевич досрочно завершил матч 1-го тура УПЛ против столичной «Оболони».

Футболист получил повреждение в безобидном эпизоде, когда пытался сделать навес и потерял равновесие.

В результате Лучкевич почувствовал дискомфорт в правом бедре и упал на газон стадиона в Каменце-Подольском.

На поле вместо Валерия на 39-й минуте вышел Игорь Кирюханцев. Первый тайм команды завершили вничью (0:0).

Лучкевич стал игроком «Эпицентра» в марте 2026 года после неудачного этапа в «Динамо». За клуб из Каменца-Подольского Валерий уже отыграл 8 матчей.

ФОТО. Бывший игрок Динамо травмировался в первом туре УПЛ

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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