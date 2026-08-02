Бывший игрок Динамо травмировался в первом туре УПЛ

30-летний защитник «Эпицентра» Валерий Лучкевич досрочно завершил матч 1-го тура УПЛ против столичной «Оболони».

Футболист получил повреждение в безобидном эпизоде, когда пытался сделать навес и потерял равновесие.

В результате Лучкевич почувствовал дискомфорт в правом бедре и упал на газон стадиона в Каменце-Подольском.

На поле вместо Валерия на 39-й минуте вышел Игорь Кирюханцев. Первый тайм команды завершили вничью (0:0).

Лучкевич стал игроком «Эпицентра» в марте 2026 года после неудачного этапа в «Динамо». За клуб из Каменца-Подольского Валерий уже отыграл 8 матчей.

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