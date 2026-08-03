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Англия
03 августа 2026, 20:08 | Обновлено 03 августа 2026, 20:21
676
0

Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити

Уре заинтересовал грандов АПЛ

03 августа 2026, 20:08 | Обновлено 03 августа 2026, 20:21
676
0
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Робби Уре
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Нападающий шведского «Сириуса» Робби Уре может продолжить карьеру в одном из грандов английской Премьер-лиги.

По информации британских СМИ, наиболее серьезный интерес к 22-летнему форварду проявляют «Челси» и «Манчестер Сити», которые уже провели переговоры о возможном трансфере. Также за футболистом следят «Арсенал», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Сообщается, что именно «Челси» и «Манчестер Сити» на данный момент опережают других претендентов в борьбе за подписание игрока.

Напомним, ранее Украинская ассоциация футбола рассматривала возможность пригласить Уре в сборную Украины, ведь у футболиста украинские корни. Однако сам нападающий заявил, что, несмотря на контакты с украинской стороной, он хочет представлять сборную Шотландии, где родился и вырос.

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Робби Уре Челси Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Caughtoffside
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