Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити

Нападающий шведского «Сириуса» Робби Уре может продолжить карьеру в одном из грандов английской Премьер-лиги.

По информации британских СМИ, наиболее серьезный интерес к 22-летнему форварду проявляют «Челси» и «Манчестер Сити», которые уже провели переговоры о возможном трансфере. Также за футболистом следят «Арсенал», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Сообщается, что именно «Челси» и «Манчестер Сити» на данный момент опережают других претендентов в борьбе за подписание игрока.

Напомним, ранее Украинская ассоциация футбола рассматривала возможность пригласить Уре в сборную Украины, ведь у футболиста украинские корни. Однако сам нападающий заявил, что, несмотря на контакты с украинской стороной, он хочет представлять сборную Шотландии, где родился и вырос.