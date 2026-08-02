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Полесье
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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 13:00 |
1494
1

Черноморец – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1-го тура УПЛ состоится 2 августа в 13:00 по киевскому времени

02 августа 2026, 13:00 |
1494
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Черноморец – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец
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В воскресенье, 2 августа, в 13:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Андрей Коваленко.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Черноморец – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Черноморец – Полесье
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Трансляция матча В эфире

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События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Полесье), асcист Богдан Михайличенко.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Робакидзе (Черноморец).
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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