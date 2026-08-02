02.08.2026 13:00 – 41’ 1 : 1
Украина. Премьер лига02 августа 2026, 13:00 |
1494
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Черноморец – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1-го тура УПЛ состоится 2 августа в 13:00 по киевскому времени
02 августа 2026, 13:00 |
1494
Подпишитесь на новости Sport.uaТрансляция матча В эфире
В воскресенье, 2 августа, в 13:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Андрей Коваленко.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Черноморец – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Черноморец – ПолесьеСмотреть трансляцию
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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События матча
32’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Полесье), асcист Богдан Михайличенко.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Робакидзе (Черноморец).
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