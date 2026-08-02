В воскресенье, 2 августа, в 13:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Андрей Коваленко.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Черноморец – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция