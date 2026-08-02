Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Оболонь

В воскресенье, 2 августа, «Эпицентр» и «Оболонь» померяются силами в первом туре Украинской Премьер-лиги.

Встреча команд состоится на «стадионе им. Г. Тонкочеева» в городе Каменец-Подольский.

Главным судьей назначен Олег Когут. Старт игры запланирован на 15:30.

В общей сложности команды четыре раза противостояли друг другу: 2 ничьи и 2 победы «Оболони».

Последний поединок, который состоялся 9 мая, завершился боевой ничьей – 2:2.

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Эпицентр – Оболонь Смотреть трансляцию

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