Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Оболонь
Матч 1-го тура УПЛ состоится 2 августа в 15:30 по киевскому времени
В воскресенье, 2 августа, «Эпицентр» и «Оболонь» померяются силами в первом туре Украинской Премьер-лиги.
Встреча команд состоится на «стадионе им. Г. Тонкочеева» в городе Каменец-Подольский.
Главным судьей назначен Олег Когут. Старт игры запланирован на 15:30.
В общей сложности команды четыре раза противостояли друг другу: 2 ничьи и 2 победы «Оболони».
Последний поединок, который состоялся 9 мая, завершился боевой ничьей – 2:2.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Оболонь
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