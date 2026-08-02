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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 11:05 |
110
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Оболонь

Матч 1-го тура УПЛ состоится 2 августа в 15:30 по киевскому времени

02 августа 2026, 11:05 |
110
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Оболонь
УПЛ
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В воскресенье, 2 августа, «Эпицентр» и «Оболонь» померяются силами в первом туре Украинской Премьер-лиги.

Встреча команд состоится на «стадионе им. Г. Тонкочеева» в городе Каменец-Подольский.

Главным судьей назначен Олег Когут. Старт игры запланирован на 15:30.

В общей сложности команды четыре раза противостояли друг другу: 2 ничьи и 2 победы «Оболони».

Последний поединок, который состоялся 9 мая, завершился боевой ничьей – 2:2.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Оболонь

Эпицентр – Оболонь
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Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.10 для «Эпицентра» и 3.71 для «Оболони». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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