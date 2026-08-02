ФОТО. Ведущая DAZN впечатлила фанатов снимками в белом бикини после ЧМ

Итальянская модель и ведущая DAZN Элеонора Инкардона поделилась новыми фотографиями с отдыха после завершения чемпионата мира.

Телеведущая опубликовала в Instagram серию кадров с пляжа в Каннах, на которых позировала в белом бикини с рюшами. Также Инкардона показала моменты своей поездки в Сен-Тропе.

«Нашла немного времени, чтобы восстановить силы перед невероятным новым сезоном», – подписала публикацию Элеонора.

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За три дня пост собрал более 31 тысячи лайков. В комментариях поклонники назвали итальянку «богиней», а также отметили ее красоту и харизму.

На страницу Инкардоны в Instagram подписаны более 1,5 миллиона пользователей. Летом она работала на матчах чемпионата мира, а вскоре проведет фестиваль в Порто-Черво, хедлайнером которого станет британский певец Робби Уильямс.