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02 августа 2026, 03:44 | Обновлено 02 августа 2026, 03:48
158
0

ФОТО. Ведущая DAZN впечатлила фанатов снимками в белом бикини после ЧМ

Элеонора Инкардона отдыхает в Каннах перед началом нового футбольного сезона

02 августа 2026, 03:44 | Обновлено 02 августа 2026, 03:48
158
0
ФОТО. Ведущая DAZN впечатлила фанатов снимками в белом бикини после ЧМ
Instagram. Элеонора Инкардона
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Итальянская модель и ведущая DAZN Элеонора Инкардона поделилась новыми фотографиями с отдыха после завершения чемпионата мира.

Телеведущая опубликовала в Instagram серию кадров с пляжа в Каннах, на которых позировала в белом бикини с рюшами. Также Инкардона показала моменты своей поездки в Сен-Тропе.

«Нашла немного времени, чтобы восстановить силы перед невероятным новым сезоном», – подписала публикацию Элеонора.

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За три дня пост собрал более 31 тысячи лайков. В комментариях поклонники назвали итальянку «богиней», а также отметили ее красоту и харизму.

На страницу Инкардоны в Instagram подписаны более 1,5 миллиона пользователей. Летом она работала на матчах чемпионата мира, а вскоре проведет фестиваль в Порто-Черво, хедлайнером которого станет британский певец Робби Уильямс.

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фото Элеонора Инкардона девушки чемпионат мира по футболу чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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