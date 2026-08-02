ФОТО. Индийский Дэвид Бекхэм пригласил настоящего Бекхэма к себе домой

22-летний индийский велогонщик Дэвид Бекхэм Элкатохчунго пригласил легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма посетить его родные Андаманские и Никобарские острова.

Спортсмен получил свое имя благодаря отцу, который был большим болельщиком «Манчестер Юнайтед» и восхищался игрой Бекхэма. В 2004 году отец велогонщика погиб в результате цунами в Индийском океане.

«Я никогда не встречался с сэром Дэвидом Бекхэмом, но очень хотел бы. Когда это произойдет, мой отец будет гордиться мной на небесах, ведь он был большим поклонником Бекхэма», – рассказал спортсмен.

Индийский Бекхэм выступил на Играх Содружества в Глазго. В квалификации мужского спринта он занял 25-е место среди 29 участников и не смог пройти дальше.

Велогонщик также признался, что из-за известного имени часто попадает в забавные ситуации. Работники магазинов и иммиграционных служб не всегда верят, что в его паспорте действительно написано «Дэвид Бекхэм».