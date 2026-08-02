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02 августа 2026, 02:41 | Обновлено 02 августа 2026, 02:43
69
0

ФОТО. Индийский Дэвид Бекхэм пригласил настоящего Бекхэма к себе домой

Велогонщик мечтает встретиться с человеком, в честь которого его назвал отец

02 августа 2026, 02:41 | Обновлено 02 августа 2026, 02:43
69
0
ФОТО. Индийский Дэвид Бекхэм пригласил настоящего Бекхэма к себе домой
Instagram. Дэвид Бекхэм Элкатохчунго и Дэвид Бекхэм
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22-летний индийский велогонщик Дэвид Бекхэм Элкатохчунго пригласил легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма посетить его родные Андаманские и Никобарские острова.

Спортсмен получил свое имя благодаря отцу, который был большим болельщиком «Манчестер Юнайтед» и восхищался игрой Бекхэма. В 2004 году отец велогонщика погиб в результате цунами в Индийском океане.

«Я никогда не встречался с сэром Дэвидом Бекхэмом, но очень хотел бы. Когда это произойдет, мой отец будет гордиться мной на небесах, ведь он был большим поклонником Бекхэма», – рассказал спортсмен.

Индийский Бекхэм выступил на Играх Содружества в Глазго. В квалификации мужского спринта он занял 25-е место среди 29 участников и не смог пройти дальше.

Велогонщик также признался, что из-за известного имени часто попадает в забавные ситуации. Работники магазинов и иммиграционных служб не всегда верят, что в его паспорте действительно написано «Дэвид Бекхэм».

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фото Дэвид Бекхэм lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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